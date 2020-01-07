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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۷

ماهاتیر محمد:

اقدام آمریکا علیه سردار سلیمانی غیراخلاقی بود/جهان اسلام متحد شود

اقدام آمریکا علیه سردار سلیمانی غیراخلاقی بود/جهان اسلام متحد شود

نخست‌وزیر مالزی از کشورهای مسلمان خواست در واکنش به شهادت سردار سلیمانی، برای حفاظت از خود در برابر تهدیدهای بیگانه متحد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی با غیراخلاقی توصیف کردن اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی از لزوم اتحاد کشورهای مسلمان به محافظت از خود در برابر تهدیدهای خارجی سخن گفت.

وی در مقام کهنسال ترین نخست‌وزیر جهان که طی ماه‌های گذشته نسبت به حوادث جهان اسلام لحنی صریح و بی‌پرده اتخاذ کرده است؛ حمله علیه سردار سلیمانی را نقض قوانین بین‌الملل تلقی کرد.

ماهاتیر محمد در این باره گفت: زمان اتحاد مسلمانان فرا رسیده است. اکنون دیگر در امنیت نیستیم. اگر کسی چیزی بگوید که طرف مقابل دوست ندارد، آن شخص که در کشوری دیگر ساکن است به خود اجازه می‌دهد با پهپاد سراغش برود.

نخست وزیر مالزی در ادامه بدون اشاره مستقیم به آمریکا افزود: ممکن است حتی (فرد شاکی) بخواهد به من شلیک کند.

گفتنی است حدود ساعت یک بامداد روز جمعه دو خودرو که شهید سلیمانی و «ابو مهدی المهندس» را از فرودگاه بغداد به داخل شهر انتقال می‌دادند؛ مورد اصابت حمله موشکی قرار گرفتند و همه سرنشینان که ۸ نفر از همراهان و محافظان شهید المهندس و شهید سلیمانی بودند به شهادت رسیدند.

کد مطلب 4819119
مریم خرمایی

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