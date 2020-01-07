محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فدراسیون کشتی نام رقابت‌های بین المللی کشتی جام تختی را به سردار سلیمانی تغییر دارد، اظهار داشت: تغییر نام این رقابت‌ها به نام سردار سلیمانی یک اقدام پسندیده است.

وی افزود: در حال حاضر کشتی گیران ارمنستانی وارد کرمانشاه شدند و قرار شد کشتی گیران کشور روسیه نیز وارد شوند.

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه بیان داشت: اگرچه شنیده‌ها از عزیمت پنج و یا ۶ تیم خارجی به مقصد کرمانشاه حکایت دارد اما تاکنون مطلع شده‌ایم که تیم کشتی گرجستان نیز در راه است.

این مسئول با اعلام اینکه ۶۵ کشتی گیر ایرانی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت، عنوان کرد: طی امروز کشتی گیران کشورمان نیز در استان کرمانشاه حضور می‌یابند.

وی گفت: رقابت‌های کشتی جام سردار سلیمانی از فردا هجدهم دی ماه به مدت سه روز در کرمانشاه برگزار و وزن کشی نیز در ساعت ۷ صبح انجام می‌شود.