شهربانو امانی رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب گفت: باید فرمولی تدوین شود تا مطالبات و سهم خواهی های فردی و حزبی اصلاح طلبان در آن لحاظ شود، البته این لحاظ شدن باید به صورتی باشد که منافع فکری و دیدگاهی گروههای کوچک اصلاح طلب نیز در آن گنجانده و تامین شود.

وی تصریح کرد: قرائن و شواهد و تجارب انتخابات گذشته نشان می دهد که زمانی هم که اصلاح طلبان در اوج موفقیت و استقبال افکار عمومی از آنها بودند، نتوانستند به ائتلاف صد در صدی برسند و ائتلاف حداکثری نتیجه تلاشها بود، در انتخابات گذشته هم با توجه به شرایطی که در شوراها بود و اصلاح طلبان در افول فعالیت های سیاسی خود بودند به ائتلاف خوبی دست یافتند که متاسفانه این ائتلاف فقط در تهران شکل گرفت و در استان ها شاهد شکل گیری چنین ائتلافی نبودیم.

این نماینده مجلس ششم ادامه داد: در انتخابات پیش رو، شکل گیری ائتلاف حداکثری قابل پیش بینی است که البته این ائتلاف ممکن است صد در صدی نباشد اما برای رسیدن به همان ائتلاف حداکثری به آن فرمول نیاز داریم تا تفرقه بین گروه های اصلاح طلب به حداقل برسد.

رئیس دوره ای شوراهای هماهنگی جبهه اصلاحات در ادامه همچنین خواستار" طراحی استراتژی مشترک اصلاح طلبان" در انتخابات آتی شد و گفت: داشتن یک برنامه راهبردی و استراتژی مشترک در بین اصلاح طلبان که اشتراکات اصلاح طلبان و منافع مشترک آنها را شامل شود ، برای رسیدن به پیروزی در انتخابات پیش رو الزامی است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در توضیح "منافع مشترک اصلاح طلبان" گفت: این منافع شامل برنامه هائی است که در سالیان گذشته همواره در دستور کار گروههای اصلاح طلب بوده که در حال حاضر باید با حذف نقاط ضعف و تقویب نقاط مشترک با یک برنامه ریزی دقیق به اهدافی که در حوزه سیاست داخلی، خارجی و همچنین سیاست های اقتصادی و فرهنگی داریم، برسیم.

امانی در پایان در مورد تشکیل ستاد انتخابات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، اظهار داشت: در این شورا 21 حزب و گروه سیاسی اصلاح طلب عضویت دارند که به رفم آنکه شامل همه احزاب و گروههای اصلاح طلب نمی شود اما شامل بخش مهم و تاثیر گذار آنها می شود و برنامه های انتخاباتی اعضای این شورا باید ابتدا به صورت درون گروهی تهیه و تدوین شود و سپس به این شورا ارائه شود تا در مورد تشکیل چنین ستادی بحثهای عملیاتی آغاز شود.