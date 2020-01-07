رشد۱۳ درصدی در جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ در ۹ ماه سالجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب غلام پور بیان داشت: در ۹ ماهه سالجاری بالغ بر ۱۳ میلیون قطعه جوجه ریزی در سطح مرغداری‌های استان صورت پذیرفته که بیش از ۲۶ هزار تن گوشت مرغ تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد داشته است.

وی در خصوص دلایل افزایش جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ افزود: از مهمترین دلایل افزایش جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ می‌توان به فعالیت مجدد واحدهای تعطیل و غیر فعال، تأمین نهاده‌های طیور، تعادل در عرضه و تقاضا و نیاز بازار به گوشت مرغ اشاره کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در ادامه به تولید ۳۵ هزار تنی گوشت مرغ تا پایان سالجاری اشاره کرد و گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سالجاری بالغ بر ۱۷ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت پذیرد که تولید بیش از ۳۵ هزار تن حاصل خواهد شد.

غلام پور در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۲۵۰ واحد مرغداری فعال در سطح استان وجود داشته که در طول سال از یک دوره تا ۶ دوره اقدام به جوجه ریزی می‌نمایند.