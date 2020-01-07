  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۳۱

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:

رشد۱۳ درصدی در جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ در ۹ ماه سالجاری

رشد۱۳ درصدی در جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ در ۹ ماه سالجاری

بندرعباس - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از رشد۱۳ درصدی در جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ در ۹ ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب غلام پور بیان داشت: در ۹ ماهه سالجاری بالغ بر ۱۳ میلیون قطعه جوجه ریزی در سطح مرغداری‌های استان صورت پذیرفته که بیش از ۲۶ هزار تن گوشت مرغ تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد داشته است.

وی در خصوص دلایل افزایش جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ افزود: از مهمترین دلایل افزایش جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ می‌توان به فعالیت مجدد واحدهای تعطیل و غیر فعال، تأمین نهاده‌های طیور، تعادل در عرضه و تقاضا و نیاز بازار به گوشت مرغ اشاره کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در ادامه به تولید ۳۵ هزار تنی گوشت مرغ تا پایان سالجاری اشاره کرد و گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سالجاری بالغ بر ۱۷ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت پذیرد که تولید بیش از ۳۵ هزار تن حاصل خواهد شد.

غلام پور در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۲۵۰ واحد مرغداری فعال در سطح استان وجود داشته که در طول سال از یک دوره تا ۶ دوره اقدام به جوجه ریزی می‌نمایند.

کد مطلب 4819135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها