انتقام جمهوری اسلامی ایران سخت، طولانی و تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی در مراسم پاسداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی که در حرم احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد بیان کرد: موضوعی که از انتقام سخت جمهوری اسلامی مهم‌تر است وارد شدن جمهوری اسلامی ایران به دوران جدیدی پس از شهادت سلیمانی است.

وزیر دفاع اسبق جمهوری اسلامی ایران متذکر شد: جمهوری اسلامی ایران حامی صلح است و می‌توانست در زمانی که ۵٢ جاسوس آمریکایی را بازداشت کرد با آنان رفتار نامناسبی داشته باشد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران می‌توانست هواپیمای آمریکایی را که دارای سرنشین بود را ساقط کند اما با آنان با رأفت اسلامی برخورد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه آمریکا بر علیه مردم ایران اعلام جنگ کرده است خاطرنشان کرد: این موضوع که آمریکا بتواند به مردم ایران ضربه‌ای وارد کند خیال باطلی است.

وحیدی در ارزیابی حضور مردم در مراسم‌های پاسداشت شهید سلیمانی نیز گفت: حضور مردم در این گونه مراسم‌ها حاوی نکاتی است که از جمله آنها می‌توان به حرکت صحیح مسیر مقاومت، عدم سازش با استکبار جهانی و حضور طوفانی مردم برای گام دوم انقلاب اشاره کرد.

او تاکید کرد: برخی فکر می‌کردند که مردم جمهوری اسلامی ایران از انقلاب خسته شده‌اند که حضور مردم در مراسم پاسداشت شهید سلیمانی نشان داد این موضوع خیال واهی دشمنان انقلاب است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در طول تاریخ انقلاب شهدای زیادی تقدیم به انقلاب شده‌اند یادآور شد: از ابتدای انقلاب نیز شاهد بودیم گروهک‌های ضد انقلاب فعالیت‌های مختلفی داشتند که پس از شهادت شهید بهشتی تمامی این گروهک‌ها نابود شدند اکنون نیز پس از شهادت قاسم سلیمانی طومار استکبار جهانی برچیده خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات قاسم سلیمانی همچنین گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که توسط شهید سلیمانی در جهان ایجاد شد از بین بردن داعش است که ضربه مهلکی به استکبار جهانی به خصوص آمریکا و هم پیمان‌های این کشور استکباری زد.

مراسم پاسداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در شیراز همزمان با تشییع این شهید در کرمان برگزار شد.