۱۷۰ متجاوز به عرصه های میراث فرهنگی امسال دستگیر شدند

سرهنگ محمدرضا کردان در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری دو نفر حفار غیرمجاز در شهرستان آمل خبر داد و افزود: با توجه به گزارش‌های مردمی در خصوص حفاری غیرمجاز در منطقه چلاو در آمل، نیروهای یگان حفاظت با همراهی نیروی انتظامی شهرستان، به منطقه اعزام شدند.



وی با اشاره به دستگیری دو نفر به همراه ادوات حفاری، گفت: با هماهنگی دستگاه قضائی و همراهی پاسگاه انتظامی منطقه چلاو در محور هراز، پس از اعزام مأموران به محل مورد نظر، بلافاصله حفاران غیر مجاز دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.



فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت: در ۹ ماه نخست سال جاری، ۱۷۰ نفر متجاوزین به عرصه‌های میراث فرهنگی در استان دستگیر شدند.