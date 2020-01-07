به گزارش خبرنگار مهر، آدم‌ها در زندگی هر دم در حال انتخاب هستند، سردار سلیمانی هم انتخاب کرد که سرباز وطنش باشد. انتخاب کرد که قهرمانانه برای وطنش زندگی کند.

حالا همه مردم قاسم سلیمانی شده‌اند، حالا شیرازی‌ها یک صدا فریاد می‌زنند که پیرو راه شهید سلیمانی هستند.

اینک راهیان نور نه فقط در شلمچه بلکه در تمام شهرهای ایران حضور دارند.

مردم ولایتمدار شیراز همزمان با تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با راهپیمایی، ارادت خود را به سردار دل‌ها نشان دادند.

مردم عزادار و انقلابی شیراز امروز با حضور در راهپیمایی عزای سردار بزرگ اسلام، خشم خود را نسبت به اقدامات تروریستی آمریکا اعلام کردند.

در این مراسم مردم شعارهای مرگ بر آمریکا، انتقام سختی در پیش است، سردادند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی، آرامش کشور خود را مدیون سردار عنوان کردند ومعتقد بودند اگر او نبود آرامش کنونی نیز وجود نداشت.

یکی از شرکت کنندگان در این مراسم گفت: سردار بارها وبارها جان خودشان را درمعرض تهاجم دشمن قرارداند و درراه خدا مخلصانه مجاهدت کردند.

«مهدی – ج» در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این راهپیمایی متفاوت از راهپیمایی‌های دیگر است مردم با آمدنشان می‌خواستند به عاملان این ترور نشان دهند که دست از پشتیبانی از فرزندان مخلص وطن برنمیدارند.

«جمشید – ن» یکی دیگر از شرکت کنندگان دراین مراسم گفت: این راهپیمایی نیست بلکه یک عزاداری تمام وکمال برای تقدیر از سردار دل هاست.

راهپیمایان در ادامه حرکت خود با حضور در حرم شاهچراغ (ع) یکصدا فریاد استکبار ستیزی سر دادند تا دشمنان اسلام بدانند که مردم سربازهای وطنشان را تنها نمی‌گذارند.

شیراز امروز عطر قاسم سلیمانی به خود گرفت، بوی دفاع از وطن، بوی شهادت و بوی سرباز کشور بودن. امروز شیرازی‌ها از بزرگ و کوچک با هر فکر و سلیقه‌ای آمدند تا مرگ بر آمریکا را بلندتر از هر زمان دیگری سر دهند.

فرهنگ شهر شیراز امروز مملو از شمیم شهادت بود.