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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان:

نقش شهید سلیمانی در وحدت جهان اسلام باید برای جوانان تبیین شود

نقش شهید سلیمانی در وحدت جهان اسلام باید برای جوانان تبیین شود

سنندج - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان گفت: سردار شهید قاسم سلیمانی در ایجاد وحدت اسلامی و خروج تکفیری ها در منطقه نقش بسیاری داشتند که باید برای نسل جوان ما تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سادات پیش از ظهر سه شنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی و مذهبی استان کردستان که ویژه برنامه ریزی برای برنامه های شهادت سردار قاسم سلیمانی برگزار شد با بیان اینکه باید در جذب جوانان در دایره دین کوشا باشیم، اظهار داشت: سردار سلیمانی در اندیشه و تفکر، تابع مکتب اسلام بود و این امر رمز محبوبیتش در بین مردم است.

وی افزود: برگزاری همایش های تخصصی در خصوص ابعاد شخصیتی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی شهید سلیمانی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان تفکرات و دیدگاه های شهید را به نسل جدید انتقال داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: تبیین ابعاد بین المللی سردار شهید سلیمانی، نقش شهید در جهان اسلام و تقریب مذاهب و نقش شهید در وحدت مسلمانان منطقه و دفع تکفیری ها می تواند از مهمترین محورهای برگزاری همایش های تخصصی باشد.

حجت الاسلام سادات یادآور شد: استفاده از ابزار هنر و ساخت نماهنگ و سرود، برگزاری شب شعر، ساخت فیلم های کوتاه و همچنین ایجاد بحث های آموزشی در سطح مدارس می تواند در تبیین ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی در زمینه های مختلف بسیار اثر گذار باشد.

کد مطلب 4819177

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