واژگونی اتوبوس زاهدان - مشهد، یک کشته و ۱۰ مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، سرآتشیار حسین صالح نظرآبادی با بیان این مطلب گفت: شب گذشته در پی تماس رانندگان عبوری مبنی بر واژگونی اتوبوس در حوالی شهر ملک آباد و گرفتار شدن افراد در داخل این وسیله نقلیه ستاد فرماندهی آتش نشانی بلافاصله گروه‌های نجات و اطفا حریق ایستگاه‌های ۹،۳۹ و ۲۳ این سازمان را به حوالی شهر ملک آباد در ورودی عوارضی اتوبان باغچه اعزام کرد.

این مقام مسئول در آتش نشانی مشهد افزود: با حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد، اتوبوس مسافربری که از سمت زاهدان به مشهد در حرکت بود به دلیل نامعلومی در یکی از مسیرهای فرعی ورودی به اتوبان باغچه واژگون که در پی این حادثه تعدادی از مسافران مجروح و داخل خودرو محبوس می‌گردند که آتش نشانان به همراه آتش نشانان شهر ملک آباد، عوامل هلال احمر و اورژانس به امدادرسانی به سانحه دیدگان پرداختند.

مدیر منطقه ۳ عملیات آتش نشانی شهر مشهد ابراز کرد: در این حادثه متأسفانه یک نفر از سرنشینان اتوبوس در دم جان باخت و ۱۳ تن دیگر مجروح گردیدند که ۱۰ نفر توسط اورژانس به بیمارستان‌های مشهد منتقل شدند و سه نفر نیز در محل درمان شدند.

شایان ذکر است علت این حادثه توسط عوامل پلیس راه در دست بررسی است و آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی کامل محیط حادثه به مأموریت خود پایان داده و به مشهد مراجعه کردند.