شهنواز چاپ دومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتابستان معرفت رمان «شهنواز» اثر رضا رسولی را برای دومین نوبت تجدید چاپ کرد.

«شهنواز» روایتی است از جوانی بلوچ و سنی مذهب که در گیرودار انتخابی سخت قرار گرفته است.

از یک سو سختی‌های زندگی در سیستان و بلوچستان دامنگیر اوست و وسوسه‌های ملحق شدن به مدارس علمیه سلفی و از سوی دیگر او دعوت به همکاری شده است برای بازسازی حرم امام حسین در کشور عراق.

این رمان نگاهی دارد به برخی پرسش‌های پرتکرار درباره هزینه‌های مردمی برای ساخت عتبات مقدسه، نقش بیگانگان در اختلاف افکنی بین شیعه و سنی و…

رضا رسولی در این رمان توانسته است با ایجاد ماجراها و خرده ماجراهایی به زوایای مختلف زیارت و بازسازی حرم و برادری شیعه و سنی پرتو بیفکند.