دشمنان منطقه را ترک کنند / انتقام سخت در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار پاسدار علی تنگسیری امروز در آئین تشییع پیکر مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: قطعاً انتقام خون سردار سلیمانی را از دشمنان می‌گیریم.

وی با اشاره به اینکه دشمنان می‌بینند که حاج قاسم‌ها انتقام سختی از آنها می‌گیرند، افزود: این ما هستیم که زمان و جغرافیای انتقام را مشخص می‌کنیم نه دشمنان.

دریادار پاسدار علی تنگسیری با اشاره به اینکه پیام ما به دشمنان این است که «از منطقه بروند» گفت: ماندن آنها علاوه بر اینکه معضلی برای منطقه است هزینه سنگینی را هم برای آنها به دنبال خواهد داشت.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: دشمنان قبل از اینکه انتقام سختی از آنها گرفته شود منطقه را ترک کنند.

وی با اشاره به اینکه نیروی دریایی سپاه همیشه گوش به فرمان ولایت است، افزود: برای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب آمادگی کامل داریم و آمادگی خودمان را در شرایط کنونی افزایش می‌دهیم.