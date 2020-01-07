  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲

اولین چالش مجیدی در استقلال رقم خورد/ غیبت چند سرشناس در تمرین

اولین چالش مجیدی در استقلال رقم خورد/ غیبت چند سرشناس در تمرین

در حالی که امروز نخستین جلسه تمرینی آبی پوشان با سرمربیگری فرهاد مجیدی بود، چند بازیکن این تیم در تمرین حضور نیافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز یک روز هم به صورت رسمی از سرمربیگری فرهاد مجیدی در استقلال نمی گذرد، وی با اولین چالش خود در تمرین مواجه شد.

در حالی که امروز فرهاد مجیدی با معارفه در تمرین به صورت رسمی کارش را با این تیم آغاز کرد، چند بازیکن این تیم به صورت مشکوکی در تمرین حضور نیافتند.

وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان به همراه چند بازیکن سرشناس دیگر این تیم غیبت مشکوکی داشتند تا مجیدی در اولین تمرین آبی پوشان با اولین چالش جدی مواجه شود.

روز گذشته بخشی از مطالبات بازیکنان پرداخت شد و گفته می شود این بازیکنان به مبلغ دریافتی شان اعتراض دارند و به همین دلیل از حضور در تمرین امتناع ورزیدند. 

کد مطلب 4819203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها