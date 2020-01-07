اولین چالش مجیدی در استقلال رقم خورد/ غیبت چند سرشناس در تمرین

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز یک روز هم به صورت رسمی از سرمربیگری فرهاد مجیدی در استقلال نمی گذرد، وی با اولین چالش خود در تمرین مواجه شد.

در حالی که امروز فرهاد مجیدی با معارفه در تمرین به صورت رسمی کارش را با این تیم آغاز کرد، چند بازیکن این تیم به صورت مشکوکی در تمرین حضور نیافتند.

وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان به همراه چند بازیکن سرشناس دیگر این تیم غیبت مشکوکی داشتند تا مجیدی در اولین تمرین آبی پوشان با اولین چالش جدی مواجه شود.

روز گذشته بخشی از مطالبات بازیکنان پرداخت شد و گفته می شود این بازیکنان به مبلغ دریافتی شان اعتراض دارند و به همین دلیل از حضور در تمرین امتناع ورزیدند.