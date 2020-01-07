شخصیت شهید سلیمانی فراتر از جریان های سیاسی و اجتماعی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حاتمیان پیش از ظهر سه شنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای دینی و مذهبی استان کردستان که ویژه برنامه ریزی برای برنامههای شهادت سردار قاسم سلیمانی برگزار شد، اظهار داشت: این قهرمان شهید، فراتر از جریانهای سیاسی بود و در سخنرانیهای خود در پی وحدت بود نه تفرقه و انقلابی گری را به معنای تفرقه، خط کشی، خودی و غیر خودی نمیدانست و آن را مبنای وحدت قلمداد میکرد.
وی با اشاره به منزلت و جایگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: رویکرد و رفتار سردار شهید قاسم سلیمانی ملی، فراجناحی و مردمی بود و به همین دلیل مردم ایران با تمام تنوع فکری در سوگ او نشستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههایی که از سوی این سازمان تا چهلم شهید سلیمانی تدارک دیده شده است، اشاره کرد و ادامه داد: باید در برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی از پراکندگی آنها جلوگیری کنیم.
حجت الاسلام حاتمیان یادآور شد: تجمیع برنامههایی که از سوی سازمانهای مختلف در سطح استان کردستان میخواهد برگزار شود، میتواند در حضور پرشور مردم و همچنین کیفیت بخشی برنامهها تاصیرگذار باشد.
وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با برگزاری برنامههای در خور شان نام و شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ذرهای از وظیفه و رسالت خود را در قبال این شهید بزرگ و والا مقام در سطح کشور انجام دهیم.
در ادامه این نشست که با حضور نمایندگان ادارات و سازمانهای دولتی بخشهای مختلف فرهنگی و دینی برگزار شد، در خصوص برنامههای گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بخش و تبادل نظر صورت گرفت.
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