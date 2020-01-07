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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۱۳

پرسپولیس زیر نظر باقری تمرین کرد/ حضور انصاریفرد در جمع سرخپوشان

پرسپولیس زیر نظر باقری تمرین کرد/ حضور انصاریفرد در جمع سرخپوشان

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از حدود ۱۰ روز تعطیلی از امروز زیر نظر کریم باقری آغاز شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۲ امروز پس از گذراندن تعطیلات زمستانی در مجموعه ورزشی شهید کاظمی برگزار شد.

محمدحسن انصاری‌فرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تمرین امروز این تیم حضور پیدا کرد و پیش از آغاز تمرین با کلیه بازیکنان و اعضای تیم به خوش و بش پرداخت.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قبل از آغاز تمرین لحظاتی برای سرخ‌پوشان به صحبت پرداخت و از آنها خواست تا همانند نیم فصل اول، در نیم فصل دوم هم با نتایج درخشان دل هواداران را شاد کنند. تمرین امروز از ساعت دوازده پشت درهای بسته برگزار می شود.

تمرین امروز پرسپولیس در حالی برگزار شد که گابریل کالدرون و دستیاران خارجی اش هنوز به تهران نیامده اند تا کریم باقری مشغول تمرین دادن سرخپوشان پایتخت شود.

کد مطلب 4819209

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