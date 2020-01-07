کاهش دما در مناطقی از یزد تا 7-درجه

سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوای یزد شب گذشته و بامداد امروز به صفر درجه رسید، اظهار داشت: در برخی مناطق نظیر مروست و گاریز دمای هوا تا ۷- درجه نیز کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه هوای امروز یزد صاف همراه با پایداری هوا و افزایش غلظت آلایندههای جوی در مناطق صنعتی و پرتردد شهری است، افزود: وضعیت هوا در مرکز استان فردا پایدارتر خواهد بود.
میرحسینی عنوان کرد: هوای یزد، فردا (چهارشنبه) صاف تا کمی ابری همراه با افزایش دما و گاهی افزایش سرعت باد خواهد بود.
رئیس گروه پیشبینی هواشناسی یزد با بیان اینکه دمای امروز مرکز استان یزد در سردترین ساعات یک درجه و در گرمترین ساعات به ۱۳ درجه میرسد، بیان کرد: فردا نیز دمای هوای یزد در سردترین ساعات یک درجه است اما در ساعات گرم روز با افزایش دو درجهای دما مواجه خواهیم بود و دما به ۱۵ درجه نیز میرسد.
وی گفت: در برخی مناطق نظیر بافق، شاهد افزایش بیشتر دما تا ۲۰ درجه سانتیگراد خواهیم بود اما در دیگر نقاط استان دمای هوا از ۹ تا ۱۶ درجه متغیر است.
میرحسینی یادآور شد: دمای هوا در مناطقی نظیر گاریز و مروست به ۷- میرسد که لازم است کشاورزان توصیههای هواشناسی را برای جلوگیری از بروز خسارت به کار گیرند.
وی، عایق بندی درختان، دود دادن درختان در باغات و عایق بندی نهالهای جوان و پاجوش خرما را از جمله این اقدامات برشمرد.
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