احمدی نژاد درگذشت حاکم مکه را تسلیت گفت‬

به گزارش خبرگزاری مهر، ملک عبدالله پادشاه عربستان نیز دراین گفتگو ضمن قدردانی و تشکر از رییس جمهوری اسلامی ایران ، برای دکتر احمدی نژاد ، دولت وملت ایران موفقیت وسربلندی روزافزون آرزو کرد.
دکتر "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری اسلامی ایران یکشنبه شب در گفتگوی تلفنی با پادشاه عربستان درگذشت"عبدالحمید بن عبدالعزیز" حاکم مکه و برادر وی را به ملک "عبدالله بن عبدالعزیز" تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، ملک عبدالله پادشاه عربستان نیز دراین گفتگو ضمن قدردانی و تشکر از رییس جمهوری اسلامی ایران ، برای دکتر احمدی نژاد ، دولت وملت ایران موفقیت وسربلندی روزافزون آرزو کرد.
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