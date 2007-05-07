احمدی نژاد درگذشت حاکم مکه را تسلیت گفت‬

به گزارش خبرگزاری مهر، ملک عبدالله پادشاه عربستان نیز دراین گفتگو ضمن قدردانی و تشکر از رییس جمهوری اسلامی ایران ، برای دکتر احمدی نژاد ، دولت وملت ایران موفقیت وسربلندی روزافزون آرزو کرد.



