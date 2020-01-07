سهمیه سوم دو و میدانی ایران در المپیک تقریبا قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، ایرج عرب سرپرست فدراسیون دو ومیدانی در جلسه ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک گزارشی از فرآیند آماده سازی احسان حدادی و حسن تفتیان که کسب سهمیه المپیک کرده اند ،ارائه داد و تاکید کرد که احسان حدادی و حسن تفتیان مورد حمایت کامل فدراسیون قرار دارند و برنامه های آنها به منظور حضور پرقدرت در المپیک مورد پشتیبانی کامل قرار مَی گیرد.

عرب حمایت های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک را دراستای حضور پرقدرت در المپیک توکیو ستایش کرد و گفت : سهمیه سوم ایران توسط پیرجهان در ماده ٤٠٠ متر تقریبا قطعی به نظر مَی رسد و این ورزشکار از طریق رنکینک می تواند در المپیک ٢٠٢٠ حضور یابد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته باز هم تعداد سهمیه ها افزایش باید.