این عضو منتخبان مردم دردوره سوم شورای شهر تهران دراین گفتگو اعلام کرد : بنده در فهرستی بنام فهرست ائتلاف بزرگ اصولگرایان حضور داشتم فهرستی که بیشتر از سایر گروهها توانست نظر مردم را به خود جلب کند .

وی افزود : شعار محوری این گروه تثبیت مدیریت شهری و حمایت از تداوم مدیریت آقای قالیباف بود . اساسا یکی از شروط ورود به این فهرست همین بود و تردیدی وجود ندارد که یکی از دلایل موفقیت این گروه همین شعار و برنامه بوده است .

ناصحی درادامه سخنانش تاکید نمود: متاسفانه کسانی از این فهرست که امروز به طرز عجیبی مخالف آقای قالیباف شده اند بر اساس این مولفه در فهرست قرار گرفتند . بعضی از آنان در دوره قبل شورا از موافقان آقای قالیباف بوده و این موافقت و حمایت را تا این اواخر هم ادامه داده اند تا اینکه اتفاقاتی که همه از آن مطلع هستیم رخ داده و تغییرجهت 180 درجه و بهت انگیزی داده اند .

وی اعلام کرد : تغییر جهت ها مسلما به ضرر نهاد شورا و اعتماد مردم تمام خواهد شد به نظرم حضور این افراد با چرخش های ناگهانی وبه یکباره، گرفتاری بزرگی برای نهاد نوپای شورا و کلا فضای فرهنگی و اجتماعی است .

این عضو علی البدل شورای شهر همچنین اضافه نمود : در دوره قبل شورا مخالفان آقای قالیباف دقیقا حرفهایی که برخی در انتقاد از وی مطرح کرده را طرح می کردند و آن موقع ایشان به شدت از آقای قالیباف حمایت کرده و این انتقادات را سیاسی کاری عده ای برای سنگ اندازی در برابر آقای قالیباف قلمداد می کردند ولی گویا مبنای اعلام نظر و مخالفت و موافقت شان بر اساس سهم خواهی و منافع شخصی بوده است .

آنان از شرط و شروطی که آقای قالیباف باید بپذیرد تا بماند صحبت می کنند . به نظرم بهتر است آنان این شرط و شروط را در بین رسانه ها و افکار عمومی بیان کنند تا ماهیت درخواست هایشان مشخص شود .

وی درپایان این گفتگو اظهارداشت : بنده هراس دارم غلبه قدرت طلبی و منفعت جویی عده ای از اعضای شورا، شورای سوم را به بن بست بکشاند و از این زاویه هشدار می دهم که بزرگان و دلسوزان اصولگرا و عقلای جامعه در حل و فصل وضعیتی که برخی بوجود آورده اند ، دخالت کرده تا بیشتر از این بر روند امور اجرایی هر تهران خلل وارد نشود .