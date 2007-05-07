افروغ در گفتگو با مهر: حفظ گفتمان انقلاب منوط به نقد درون گفتمانی است/ اصولگرایان خلاق در پی نقد درون گفتمانی برای اصلاح امور هستند

عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: همزمان با اعلام موجودیت فراکسیون اصولگرایان خلاق و نقاد در مجلس، اعضای آن مشخص خواهند شد .

وی با اشاره به فلسفه تشکیل این فراکسیون گفت: احساس می کنیم باید پاسدار ارزشهای اصولگرایی باشیم و آن را صرفا در نمود سیاسی اش دنبال نکنیم .

افروغ با اشاره به اینکه احتمال دارد یکسری گروه بندی ها و جناح بندی ها اصل جریان ناب و ارزشی اصولگرایی را تحت الشعاع خود قرار بدهد، اظهار داشت: یکی از ویژگی های این جریان نوظهور که البته سابقه دار هم هست، آن است که بین اصولگرایی و اصولگرایان خلط نکند.

عضو ارشد اصولگرایان خلاق با بیان اینکه پیوندی بین اصولگرایی و روشنگری، آرمانخواهی و حقیقت جویی وجود دارد، گفت: باید تلاش کنیم این پیوند حفظ شود.

افروغ خاطر نشان کرد : نباید عدالت را به وجه اقتصادی صرف تقلیل دهیم، بلکه باید به ابعاد سیاسی و فرهنگی آن هم توجه‌داشته باشیم.

وی تصریح کرد: فعالیت این فراکسیون صرفا محدود به برنامه های انتخاباتی نیست و تنها ورودی در فعالیت‌های انتخاباتی خواهد داشت .

نماینده تهران در ادامه گفتگو با مهر اظهار داشت: باید به سابقه جوهره و فلسفه انقلاب اسلامی عنایت داشته باشیم و فکر نکنیم انقلاب اسلامی ما تنها یک حادثه سیاسی مربوط به بهمن 57 بود بلکه این موضوع یک سابقه فلسفی و تاریخی دیرینه دارد.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب ما قابلیت های زیادی برای صدور دارد و لذا باید قابلیت های آن استنباط و کشف شوند.

عضو ارشد اصولگرایان خلاق مجلس تاکید کرد: قرار نیست حال که اصولگرایان قدرت رسمی را در دست دارند، آن فعل اخلاقی را فراموش کنند، بلکه باید هر چه برای خود می پسندند برای دیگران هم همان را بپسندند .

افروغ بر زنده نگاه داشتن جریان نقد در کشور تاکید کرد و گفت: باید برای حفظ گفتمان انقلاب ، نقد درون گفتمانی جدی گرفته شود نه اینکه برای دست یافتن به قدرت و یا حفظ آن، هر فعل غیر اصولگرایانه ای را مرتکب شویم .