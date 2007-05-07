پیروزی نئومحافظه کار آمریکایی با گذرنامه فرانسوی / سارکوزی و دورنمای سیاست داخلی و خارجی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین مسئله ای که پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور مطرح است، آینده سیاست خارجی و داخلی فرانسه است . مادر نیکلا سارکوزی یک یهودی یونانی تبار و پدرش یک مجارستانی است و لابی یهودیان آمریکا در زمره اولین کسانی بود که این پیروزی را به وی تبریک گفت. همچنین ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز ابراز امیدواری کرد که سارکوزی در مسئله صلح خاورمیانه با او همکاری داشته باشد .

آینده روابط فرانسه و آمریکا در سایه انتخاب سارکوزی

برخی سایتها پیش بینی کردند با انتخاب سارکوزی روابط آمریکا و فرانسه بهبود خواهد یافت؛ ژاک شیراک رئیس جمهور کنونی فرانسه در اتحادیه اروپا و مجامع بین المللی سعی داشت با اتخاذ جهت گیری های مخالف تک روی آمریکا بر استقلال اروپا از آمریکا تاکید کند؛همچنانکه جنگ عراق شاهد مخالفتهای شدید از جانب این کشور بود . مخالفت شیراک با جنگ عراق، روابط پاریس و واشنگتن را با مشکل روبرو کرده بود؛ به گونه ای که ایالات متحده با تحت فشار قرار دادن اتحادیه اروپا برای پذیرفتن اعضای جدید، عملا اروپا را به دو بخش اروپای جدید و قدیم تقسیم کرد تا از قدرت و نفوذ بیشتر آلمان و به ویژه فرانسه در اروپا بکاهد . اما سارکوزی سپتامبر سال گذشته با جرج بوش دیدار کرد و در این دیدار از سیاستهای دولت شیراک انتقاد کرد؛ این دیدار با مخالفتهای شدیدی در داخل فرانسه روبرو شد؛ سارکوزی خود را با سیاستهای ضد جنگ عراق شیراک مخالف نشان داد .

واکنش ها به پیروزی سارکوزی

جرج بوش رئیس جمهور آمریکا ، تونی بلر نخست وزیر انگلیس از جمله اولین مقامهایی بودند که تلفنی این پیروزی را به سارکوزی تبریک گفتند. گورودون جاندرو سخنگوی کاخ سفید نیز به دنبال اعلام پیروزی سارکوزی در انتخابات گفت : ایالات متحده آمریکا و فرانسه همپیمانان و شرکای تاریخی هستند و آمریکا بی صبرانه منتظر همکاری با رئیس جمهور جدید فرانسه است تا اتحاد محکم خود را از نو بسازد.

آینده روابط فرانسه با آمریکا

سارکوزی که وی را "نئومحافظه کارآمریکایی با گذرنامه فرانسوی" نامیده اند پس از پیروزی در انتخابات در جمع طرفداران خود اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا می تواند بر روی فرانسه به عنوان یک دوست حساب کند .

روزنامه ایندیپندنت معتقد است روابط خوب فرانسه و آمریکا و انگلیس که سارکوزی وعده آن را داده است؛ به زودی به تیرگی خواهد گرایید، چرا که این روابط همواره در طول تاریخ بر اساس بی اعتمادی بوده است و این مسیر به راحتی تغییر نخواهد کرد . همچنین به نظر می رسد خوشبینی آمریکایی ها درباره بهبود روابط با فرانسه تا حدودی مشکل باشد،زیرا سارکوزی همواره در اتخاذ تصمیم در مسائل سیاست بالادستانه محافظه کار بوده است. موضع وی درباره برنامه هسته ای ایران ملایمتر از رقیبش سگولن بود و او معتقد است که این موضوع باید از طریق مذاکره حل شود؛ اگرچه این موضع شدیدتر از شیراک است، چرا که تحریمهای یکجانبه خارج از سازمان ملل متحد مورد موافقت اوست

از سوی دیگر، تاکید سارکوزی بیشتر برمسائل سیاست پایین دستانه است. وی از واشنگتن خواست رهبری را در مسئله گرم شدن زمین به عهده بگیرد؛ سازکوزی گفت : این موضوع یک اولویت برای دولت وی خواهد بود که این موضع نوعی اعتراض به موضع آمریکا در برابر پروتکل کیودو و بی توجهی به مسائل محیط زیست می باشد .

موضع سارکوزی در قبال اتحادیه اروپا و پیوستن ترکیه به آن

موضع سارکوزی در قبال اتحادیه اروپا موافق موضع آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان است . وی معتقد است باید به سرعت درباره قانون اساسی اتحادیه اروپا که در سال 2005 در همه پرسی فرانسه شکست خورد، به نتیجه رسید، بنابراین سارکوزی گفته است که نسخه تغییر یافته این قانون را به همه پرسی نخواهد گذاشت، بلکه به تایید مجلس اکتفا خواهد کرد؛وی همچنین با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی مخالف است .

سیاست های داخلی و خارجی سارکوزی

از نقطه نظر سیاست داخلی، نیکلا سارکوزی بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات مهمترین اولویت خود را یکپارچه کردن فرانسوی ها اعلام کرده است؛ وی وعده هایی درباره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی داده است . بیشتر توجه وی به اوضاع داخلی فرانسه و وضعیت اقتصادی نامناسب این کشور و همچنین در سطح جهانی توجه وی به مسائلی در حوزه سیاست پایین دستانه از جمله محیط زیست ، مسائل اقتصادی و جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا است. مقامهای فرانسوی اعلام کردند : حضور 85 درصدی مردم در پای صندوقهای رای بیشترین میزان از سال 1981 می باشد.و این به دلیل رقابت شدید دو نامزد انتخاباتی( نیکلا سارکوزی از جناح راستگرایان و سگولن رویال نامزد جناح چپ) بود .

مخالفان سارکوزی وی را فاشیست خواندند

همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش داد شب گذشته مخالفان سارکوزی به خیابانها ریختند . و راهپیمایی و اعتراض مخالفان سبب زد و خورد با پلیس شد. پلیس فرانسه از گاز اشک آور برای متفرق کردن افرادی که در مرکز پاریس گردهم آمده بودند ، استفاده کرد . هزاران تن از مخالفان برنامه های سارکوزی در تظاهرات خود، وی را فاشیست خواندند و برخی از راهپیمانان با سنگ پلیس ضد شورش را هدف قرار دادند .پیش از این سگولن رویال،رقیب سارکوزی هشدار داده بود که انتخاب وی به انفجار خشونت در میان مهاجران حاشیه نشین خواهد انجامید . در سال 2005 در درگیری های این کشور روزانه 100 وسیله نقلیه به آتش کشیده شد و شمار زیادی زخمی و بازداشت شدند.