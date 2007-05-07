به گزارش خبرگزاری مهر، احمد طباطبایی مدیر کل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این خبر افزود: آئین نامه مذکوردراجرای بند " ب" ماده ( 5) آیین نامه اجرایی ماده ( 54 ) قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای سیاست های دولت تدوین و ابلاغ شده و در این بخشنامه حیطه های آموزشی تخصصی تعریف شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وی با اشاره به زمینه صدور چنین دستورالعملی گفت: تاکنون دستگاه‌های دولتی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کردند و از دانشگاه ها و موسسه های عمومی در این امر استفاده می کردند ، اما به دنبال تصویب ضوابط اعتبار سنجی مراکز و موسسه های آموزشی ، زمینه مشارکت فعال بخش غیر دولتی نیز در این مورد فراهم شده است.

طباطبایی در تشریح ویژگی های این بخشنامه افزود: شاخص های مختلفی از قبیل ؛ کیفیت مدرسان آموزشی ، کادر غیر آموزشی ، سوابق آموزشی ، فضا و وسایل آموزشی ، امکانات در دسترس فراگیران به اطلاعات دوره در اعطای مجوز برگزاری دوره های آموزشی به مراکز آموزشی غیر دولتی دخالت دارند.

وی گفت: مدیران مراکز آموزشی مذکور باید مدرک تحصیلی لیسانس و 5 سال سابقه مدیریت آموزشی و نیز آشنایی کافی با نظام آموزشی هم داشته باشند و در تصدی مدیران اصل (41) قانون اساسی ( منع تصدی بیش از یک شغل برای مقامات و کارکنان دولت ) نیز رعایت شده است.

به گفته طباطبایی داشتن حداقل 60 متر فضای آموزشی و 30 متر فضای اداری در بخش مکان آموزشی ، شرط دیگر برای صدور مجوز فعالیت است.

مدیر کل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: این دفتر بر فعالیت آموزشی مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده ، نظارت خواهد داشت و در صورت حصول اطمینان از عدم رعایت ضوابط ، مقررات یا کاهش کیفیت، نسبت به لغو گواهینامه صلاحیت یا دیگر موارد اقدام خواهد کرد.