نظارت دقیقی بر کیفیت ساخت و سازها وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ابوالقاسم حدتی اصل گفت: بیشتر کارگران و تکنسین هایی که در ساخت و ساز ساختمانها فعالیت می کنند تجربی هستند و آموزش لازم را در این زمینه ندیده اند.

وی با اشاره به نقش وزارت مسکن و وزارت کار در این زمینه اظهار کرد: چنانچه وزارت مسکن و وزارت کار نیروهایی را برای این کار آموزش دهند و آن را به شهرداری معرفی کنند ، شهرداری می تواند از آنان که دارای آگاهی کافی در این زمینه شده اند برای ساخت و ساز استفاده کنند .

وحدتی اصل با بیان اینکه در حال حاضر نظارت دقیقی بر ساخت و ساز ساختمان ها وجود ندارد افزود: مالکان بیشتر ساختمان ها کارگران معمولی را که هیچ آموزشی در این زمینه ندیده اند برای کار انتخاب می کنند و هیچ نظارت وکنترلی بر استفاده از کارگران وجود ندارد.

وی افزود: به عنوان مثال جوشکاری ساختمان ها مهندسی خاص خود را دارد و باید با استفاده از اشعه ایکس مشخص شود که همه شکافهای ساختمان پر شده است، اما مهندسین مشاور کمتر با این روش نظارت می کنند.

وحدتی اصل، مهم ترین راهکار برای استحکام ساختمان ها را تربیت کارگران و تکنسین ها و ارائه مدرک به آنان دانست و اظهار کرد: نباید اجازه ساخت و ساز به هر کسی داده شود و واگذاری این کار باید متعلق به گروه خاصی باشد که شهرداری مسئولیت را از آنها بخواهد.

وی افزود: این کار به تنهایی وظیفه شهرداری نیست و شهرداری باید با هماهنگی وزارت کار و وزارت مسکن آن را انجام دهد.

قائم مقام معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران در ادامه گفت: چنانچه نیروی کار متخصص و ماهر داشته باشیم برای هر بخش از ساخت ساختمان به آن مراجعه می کنیم و می توانیم به درستی بر کار نظارت داشته و مسئولیت را نیزاز آن بخواهیم.

وی در ادامه اظهار کرد: برای اولین گام شهرداری تهران استفاده از بتن استاندارد را در ساختمان ها اجباری کرد و شرکت های بتن استاندارد را نیز معرفی کرد تا مردم برای خرید با مشکل مواجه نشوند.

به گفته وحدتی اصل، برای نظارت درست بر ساخت و ساز ساختمانها، اقدام شهرداری به تنهایی کافی نیست. باید همه نهادهای ذیربط همکاری کنند که در این مورد جلسات متعددی نیز تشکیل شده است.