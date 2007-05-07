حراج لباس ملوان متجاوز به آبهای ایران در eBay

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ایتالیا، مارک بنکس که به مدت 13 روز همراه با 14 ملوان دیگر نیروی دریایی سلطنتی انگلیس به دلیل تجاوز به آب های ایران، در کشورمان بازداشت بود، این لباس را در eBay به حراج گذاشت.



مارک بنکس عنوان این حراج را لباس بازداشت مارک بنکس، ملوان نیروی دریایی سلطنتی انگلیس گذاشته است. eBay قیمت پایه برای این حراج را 99/0 پنس اعلام کرده است.

تاریخچه eBay

مهندس برنامه ‌نویس ایرانی بنام "پییر امیدیار" در سال ‪ ۱۹۹۵‬به یکی از دوستان خود که به دنبال شریکی در سانفرانسیسکو می گشت، پیشنهاد کرد که از اینترنت برای پیدا کردن یک شریک تجاری استفاده کند و برای کمک به دوست خود یک قسمت از وب سایت کوچکش را به این امر اختصاص داد و نام آن را ‪ Auction Web‬گذاشت.

برنامه‌ای که او بر روی وب سایت شخصی خود ایجاد کرده بود، به کاربران امکان لیست کردن وسایل مختلف خود را می‌داد. در مدت کوتاهی تعداد زیادی فروشنده و خریدار برای اقلام لیست شده برروی سایت پیدا شدند. رفته رفته تعداد کاربران این سایت زیاد شد و معاملات زیادی از طریق آن صورت گرفت. بنابراین امیدیار تصمیم گرفت که یک سایت جداگانه برای این امر ایجاد کند و نام آن را ‪ eBay‬گذاشت.

امیدیار با گرفتن مبلغی بین ‪ ۲۵‬سنت تا دو دلار به فروشندگان اجازه می‌داد که اجناس خود را برای شرکت در حراج روی سایت ‪ eBay‬معرفی کنند. همچنین درصدی از خرید و فروش‌هایی که انجام می‌شد به او می‌رسید و به این ترتیب ‪ eBay‬این امکان را فراهم کرد که فروشندگان و خریداران با هم به راحتی و از راه دور به خرید و فروش بپردازند.

پس از مدتی ‪ eBay‬شعبه‌هایی در آلمان، ژاپن، کانادا و استرالیا ایجاد کرد و روز به روز رونق بیشتری یافت. در پایان سال ‪ ۱۹۹۸‬کاربران این سایت به ‪ ۲۱‬میلیون نفر رسیدند که درآمدی بیش از ‪ ۷۵۰‬میلیون دلار را برای ‪ eBay‬به ارمغان آوردند.