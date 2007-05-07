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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۰۱

در نمایشگاه بین المللی کتاب؛

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی به پرسش های خبرنگاران پاسخ می دهد

" محمدحسین ملک احمدی " دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور روز سه شنبه در غرفه کتابخانه عمومی ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین ملک احمدی از ساعت 10 تا 13 فردا سه شنبه در غرفه " کتابخانه عمومی ایران " در نمایشگاه کتاب پیرامون مشکلات کتابخانه های عمومی و مرکزی، کتابداران و آزمون استخدامی آنها، کمبود بودجه نهاد، روند وصول بدهی های نیم درصدی شهرداری ها و مسائلی از این دست با خبرنگاران حوزه کتاب و کتابخانه ها و اصحاب جراید به گفنگو می نشیند.

انتظار می رود ملک احمدی در این نشست برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی در سال جاری و مشکلاتی عموماً مالی و بعضاً حقوقی پیشاروی نهاد را تشریح کند.

غرفه کتابخانه عمومی ایران که در آن علاوه بر نهاد کتابخانه های عمومی، موسسه نمایه نیز حضور دارد در سالن جنبی نمایشگاه بین المللی کتاب نهران واقع شده است.

 

کد مطلب 481943

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