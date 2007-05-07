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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۴۵

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استفاده از "گوگل ایرت" برای ردیابی جهانی نسخه مرگبار ویروس آنفلوآنزای مرغی

استفاده از "گوگل ایرت" برای ردیابی جهانی نسخه مرگبار ویروس آنفلوآنزای مرغی

محققان در تلاش هستند تا با استفاده فناوری نوین ارائه شده از سوی شرکت گوگل به نقشه برداری از نقاط جدید انتشار نسخه مهلک ویروس آنفلوآنزای مرغی بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در تلاش بی سابقه اعلام کردند که با استفاده از سرویس نقشه برداری اینترنتی Google Earth می توان نقشه های جدیدی از مناطق جدید آلوده شده به نسخه مهلک ویروس آنفلوآنزای مرغی دست یافت.

به گفته آنها گرافیک های رایانه ای سه بعدی که در این سیستم به دست می آید نشان خواهند داد که نسخه مرگبار ویروس آنفلوآنزای مرغی موسوم به H5N1 چگونه منتشر شده و یا با جهش های ژنتیکی تغییر می کند.

محققان دانشگاه دولتی اوهایو در آمریکا که ابداع کننده این سیستم جدید هستند امیدوارند تا بتوانند کشورهای جدیدی آلوده شده به آنواع مختلف این ویروس را شناسایی کنند.

در نهایت آنها امیدوارند که با بررسی دقیق داده های کسر شده به پیش بینی انتشارهای جدید این ویروس مهلک در نقاط جدید بپردازند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، دانیل - جیمز از اساتید برجسته انفورماتیک بیو مدیکال در دانشگاه دولتی اوهایو گفت: با استفاده از گوگل - ایرت می توان به تصویر سازی سه بعدی اطلاعات پرداخته و نقاط جدید آلوده شده به این ویروس مهلک را ردیابی کرد.

کد مطلب 481947

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