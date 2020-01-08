رفع مشکلات واحدهای تولیدی کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صمیمی دوست در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، افزود: ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی استان با نگاه خروجی محور مورد تاکید است.

صمیمی دوست با بیان اینکه مشکلات ۹ واحد تولیدی با تخصیص تسهیلات ۲۱۰ میلیارد ریالی مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: ۱۰ واحد نیز به نوسازی و سرمایه در گردش نیاز دارند.

وی نقش تسهیلات و مدیریت اصولی را در ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی محسوس دانست و گفت: تثبیت اشتغال سایر واحدها نیز مورد تاکید است.

معاون اقتصادی استاندار گفت: در بخش یارانه حقوق و دستمزد نیز اقداماتی انجام خواهد شد.