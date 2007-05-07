نتایج کنفرانس شرم الشیخ ناامید کننده بود / درباره اجرای سیستم فدرالی در عراق هشدار می دهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "عبدالرحمن العطیه" با انتقاد ازنتایج کنفرانس شرم الشیخ گفت: تعهدات بین المللی دراین کنفرانس برای کمک به عراق ناامید کننده بود و به سطح پیش بینی ها نرسید.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درادامه تصریح کرد: کنفرانس شرم الشیخ به هیچ برنامه یا تصمیمی که به خروج عراق از مشکلاتش کمک کند، نینجامید و تصمیمات اتخاذ شده دراین کنفرانس با ایجاد آشتی ملی درعراق فاصله دارد.

وی افزود: دراین کنفرانس به گونه ای عمل شد که به سود طرف های شرکت کننده درآن اکتفا شد.

"العطیه" خاطرنشان کرد: دراین کنفرانس نه تنها به گروه های مختلف عراقی فرصت مشارکت درتصمیمات اتخاذ شده به منظور محقق شدن منافع ملت عراق و توقف خشونت طایفه ای داده نشد،بلکه به مشکلات طایفه ای هم پرداخته نشد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در مخالف با اجرای سیستم فدرالی در عراق که خواست اکثریت ملت این کشور است، مدعی شد که طرح های اجرای سیستم فدرالی در عراق را درجهت تجزیه این کشور توصیف کرد.



دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درادامه این سخنان خود خواستار رهایی خاورمیانه از سلاح های هسته ای شد، اما وی برحق کشورها برای دستیابی به انرژی مسالمت آمیز هسته ای تاکید کرد.