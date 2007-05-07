اوساسونا مغلوب مایورکا شد / نکونام 90 دقیقه بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم که هنوز در شوک حذف از مسابقات فوتبال جام یوفا بود روز گذشته در حالی به مصاف رئال مایورکا رفت که از ابتدا جواد نکونام را در ترکیب اصلی خود داشت.

این بازی با برتری میزبان آغاز شد و این تیم توانست نیمه نخست را با پیروزی یک بر صفر پشت سر بگذارد. تک گل پیروزی بخش مایورکا را نیز فرناندو وارلا در دقیقه 37 به ثمر رساند.

با گذشت 11 دقیقه از آغاز نیمه دوم اوساسونا توسط رائول گارسیا اسکودرو بازی را به تساوی کشاند اما تنها 9 دقیقه بعد باز هم این تیم میزبان بود که توانست توسط مانوئل گوتیرز گل برتری را به ثمر برساند. در ادامه با گل دقیقه 80 یانکوویچ برتری 3 بریک از آن مایورکا شد و این تیم توانست یاران نکونام را با شکستی سنگین بدرقه کند.

با این پیروزی مایورکا 45 امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول رده بندی مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا صعود کرد. اوساسونا نیز با 37 امتیاز کماکان در رده چهاردهم جدول رده بندی باقی ماند.