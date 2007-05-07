دکتر علیرضا جهانگیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح برای اولین بار به صورت ملی طراحی می شود و تمامی حوزه های فناوری را در برمی گیرد.

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح وزارت علوم موظف است نیازهای فناوری کشور را برای آینده شناسایی و فناوری هایی که ممکن است در آینده اهمیت بیشتری داشته باشند، پیش بینی می شوند.

قائم مقام فناوری وزارت علوم گفت: برنامه ریزی های فناوری پس از اتمام این طرح بر اساس نیازها و اولویت های تعیین شده صورت می گیرد. همچنین این نیازها به تمامی موسسات و مراکز پژوهشی و دانشگاهی ارایه خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس این طرح ظرفیت های مالی و منابع انسانی نیز در حوزه های مختلف شناسایی و متمرکز می شوند و بر مبنای طرح آینده نگری فناوری، می توان سرمایه گذاری را در برخی بخش ها که پیش بینی شده است بیشتر متمرکز کرد.

جهانگیریان گفت: برای اجرای طرح آینده نگری فناوری در ابتدا باید از افرادی که در حوزه های مختلف صاحب نظر هستند، طرح پرسشگری به عمل آید و نظرات دانشمندان و محققان جمع آوری شود.

وی اضافه کرد: فاز اول این طرح به اتمام رسیده است و اجرای آن یک تا دو سال آینده به طول می انجامد.