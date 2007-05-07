دیدار فعالان خبری فلسطین از ساختمان شورای عالی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فلسطینیان، این نشست خبری و گردشگری رسانه ای از ساعت 10 صبح مقابل ساختمان شورای عالی اسلامی در قدس نزدیک قبرستان مأمن الله آغاز می شود.

محورهایی که در این نشست خبری مورد بررسی قرار می گیرند، شرکتهای اسرائیلی خواهند بود که به تخریب و ویرانی ساختمان شورای عالی اسلامی با هدف ساخت آپارتمانی شیک برای متمولان یهودی اقدام کرده اند و همچنین اطراف مسجدالاقصی که قرار است به گردشگاه و پارک عمومی تبدیل شود .

مؤسسه الاقصی با بیان اینکه طی این کنفرانس اسناد جدید و مهمی درباره تکمیل جرایم مؤسسه اسرائیلی و تعرض به باب المغاربه و از بین بردن راه باب المغاربه از سوی آنها به دست خواهد آمد.