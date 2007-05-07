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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

"فرشتگان آلوده صورت" آماده نمایش می‌شود

با اتمام صداگذاری و میکس "فرشتگان آلوده صورت"، مستند جدید آرزو برادران ابراهیمی به زودی آماده نمایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برادران ابراهیمی آخرین مراحل فنی فیلم خود را در استودیو مستند ایران انجام می‌دهد تا "فرشتگان آلوده صورت" 10 روز دیگر آماده نمایش شود. فیلم مستندی است درباره کسانی که صورت خود را در آتش سوزی از دست داده و در ادامه زندگی دچار مشکل شده اند.

پژوهش، تدوین، کارگردانی، تصویربرداری، مدیریت تولید، صداگذاری و میکس "فرشتگان آلوده صورت" را آرزو برادران ابراهیمی انجام داده و سایر عوامل آن عبارتند از هادی افشار صدابردار، صادق تسبیحی آهنگساز و برادران ابراهیمی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه کنندگان.

کد مطلب 481955

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