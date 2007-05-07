به گزارش خبرنگار مهر، برادران ابراهیمی آخرین مراحل فنی فیلم خود را در استودیو مستند ایران انجام می‌دهد تا "فرشتگان آلوده صورت" 10 روز دیگر آماده نمایش شود. فیلم مستندی است درباره کسانی که صورت خود را در آتش سوزی از دست داده و در ادامه زندگی دچار مشکل شده اند.

پژوهش، تدوین، کارگردانی، تصویربرداری، مدیریت تولید، صداگذاری و میکس "فرشتگان آلوده صورت" را آرزو برادران ابراهیمی انجام داده و سایر عوامل آن عبارتند از هادی افشار صدابردار، صادق تسبیحی آهنگساز و برادران ابراهیمی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه کنندگان.