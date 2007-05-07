استفاده از تلفنهای همراه در ردیابی حملات بیولوژیکی و تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلاش جدید در حقیقت گامهای نخستین طراحی گسترده از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا است تا به وسیله آن ضریب حملات تروریستی و بیولوژیکی در این کشور به حداقل برسد.



بر اساس گزارش روزنامه یو. اس .تودی، از زمان وقوع حملات تروریستی 11سپتامبر، دولت آمریکا میلیاردها دلار صرف نصب حسگرهای مختلف در سراسر مرزهای این کشور از جمله فرودگاهها و نقاط ترانزیتی شلوغ کرده است.



با این حال به دلیل آنکه نمی توان این حسگرها را در هر نقطه ای قرار داد، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته وزارت امنیت داخلی آمریکا به دنبال بررسی امکانات جدیدی از جمله استفاده از تلفن های همراه است.



معاون اجرایی این آژانس گفت: استفاده از تلفنهای همراه می تواند بعنوان عاملی در جهت کاهش حملات تروریستی و مرگبار به کار گرفته شود.



به گفته وی، در صورتی که این طرح موفقیت آمیز باشد فرآیند ردیابی تشعشعات، عوامل بیولوژیکی و شیمیایی متحول خواهند شد.



از آنجا که بسیاری از تلفنهای همراه در حال حاضر به سیستم ردیابی جهانی متصل هستند، افزودن ردیابها به آنها قابلیت ارزشمندی همچون امکان انتقال اطلاعات مربوط به حملات شیمیایی را فراهم می کند.

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