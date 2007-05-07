به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور که صبح امروز به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در جمع فرماندهان و مسئولان و اعضای عقیدتی سیاسی نیروی مقاومت بسیج سخن می ‌گفت، اظهار داشت: اسلام در جوهر و ذات خود مکانیزمی را برای پویایی، تحول و تحرک قرار داده و با مکانیزم فقاهت پاسخگوی ضرورت‌ های زمانی و مکانی بشریت است.

وی افزود: اینکه شهادت استاد مطهری به نام عقیدتی سیاسی سپاه و بسیج نام گرفته، نشان وفاداری سپاه به خون و قلم فقیهی‌ کارآمد، زمان‌شناس، خدمتگزار و وفادار به امام، اسلام و مردم است.

دری نجف آبادی ادامه داد: هر چه از فقاهت اسلامی غفلت کنیم به همان نسبت از پاسخ به این سوال که چگونه اسلام پاسخگوی همه‌ اقشار در هر زمان است، باز می‌ مانیم. ما باید فقه را پویا کنیم و فقهای زمان‌شناس تربیت کنیم، اشتباه است اگر خود را از جامعه کنار بکشیم و انتظار داشته باشیم فقه حجتیه پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

دادستان کل کشور با طرح این سئوال که اسلامی که 1400 سال قبل آمده چطور می ‌تواند مدعی پاسخگویی به بشریت در هر زمان باشد، گفت: شهید مطهری کتابی با عنوان اسلام و مقتضیات زمان را نوشته است و در آن همین سوال را مطرح می ‌کند، باید توجه داشته باشیم که در زمان پیش از انقلاب اگر اسلام هم وجود داشت با تفاسیر بازرگان و طالقانی بود و آنها ناچار بودند اسلام را توجیه کنند تا برای جوانان قابل پذیرش باشد.

دری نجف‌ آبادی تصریح کرد: فقاهت به معنای از دست رفتن محتوا و ارزش دین نیست، اسلام نیز عوامل فراوانی را برای پویایی دین پیش ‌بینی کرده که فقاهت یکی از آنهاست، شهید مطهری نیز یکی از شخصیت‌ هایی بود که در این امر تلاش فراوان می ‌کرد و توانست برای آیندگان نیز راهگشا باشد.

وی خاطر نشان کرد: پیش از انقلاب به روحانیت اجازه بروز و حضور نمی ‌دادند و به نوعی روحانیت را خانه ‌نشین و در تنگنا قرار داده بودند اما به برکت امام (ره)، راه هموار شد و اکنون فقاهت بر عهده‌ علما، مراجع و حوزه‌ها علمیه است.

حجت‌ الاسلام دری نجف ‌آبادی همچنین با اشاره به یکی دیگر از آثار شهید مطهری گفت: اگر در کشورهای لیبرال دموکرات غرب دم از آزادی می ‌زنند این در تناقض با رفتار آنها در بیرون کردن زنان مسلمان محجبه از دانشگاه‌ها و مراکز عمومی است،

دادستان کل کشور ادامه داد: در جامعه‌ ما هم یکی از مسایل مهم، حجاب زنان و حتی مردان است. نیروهای انتظامی، قضایی و امنیتی نیز باید در خدمت حفظ حرمت و کرامت خانواده و خواهران و برادران دینی ما قرار گیرند چرا که این مساله در سلامت جامعه بسیار موثر است.

وی خاطر نشان کرد: مطهر در ابعاد مختلف به عنوان فقیهی کارآزموده و زمان ‌شناس مطرح است. او رسالت خود را به خوبی انجام داد و امروز ما به این نوع فقها احتیاج داریم و نوبت ماست که چنین فقهایی را تربیت کنیم.

دادستان کل کشور در پایان سخنان خود درباره‌ جهاد اظهار داشت: جهاد در اسلام سه بعد دارد، یکی جهاد نفس که جهاد اکبر خوانده می ‌شود، دیگری جهاد دفاعی علیه دشمن و بیگانگان که جهاد اصغر نامیده شده و نوع سوم جهاد کبیر و بینابین است که جهاد تبلیغی، فرهنگی و فکری برای گسترش و دفاع از اسلام است و شهید مطهری در همین راه به شهادت رسید.