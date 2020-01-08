به گزارش خبرنگار مهر، جامعه باستان‌شناسی ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار موضع‌گیری سریع جامعه جهانی به‌ویژه سازمان‌های حافظ میراث جهانی برابر تهدیدهای اخیر فرهنگی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شد.

در این بیانیه آمده است:

تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف گرفتن ۵۲ مکان مهم ازجمله مکان‌های فرهنگی در ایران، بهت آور و در عین حال شنیع است. ایران یکی از کانون‌های مهم فرهنگی و تمدنی بشری است و تهدید میراث فرهنگی ایران با ۲۲ اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی خارج از مقررات پذیرفته شده بین المللی و بدعتی شوم است. جنگ و تخاصم طی یک سده گذشته در آسیای غربی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به میراث بشری وارد کرده است.

تهدید به هدف قرار دادن مراکز فرهنگی نقض آشکار تمامی پروتکل‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی ازجمله پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ به عنوان کنوانسیون ژنو و همچنین معاهده ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از آثار فرهنگی به هنگام مخاصمات مسلحانه است. ایالات متحده آمریکا هر دو سند حقوقی بین المللی را پذیرفته و امضا کرده است.

«جامعه باستان شناسی ایران» ضمن اعلام بیزاری از نفس جنگ، تهدید به نقض کنوانسیون‌های جهانی در رابطه با عدم تعرض به میراث فرهنگی کشورها را محکوم می‌کند. «جامعه باستان شناسی ایران» مصرانه خواهان موضع‌گیری و واکنش صریح و سریع جامعه جهانی به‌خصوص سازمان‌های حافظ میراث جهانی، یونسکو و تمام مؤسسات دانشگاهی در سرتاسر جهان در مقابل چنین تهدیداتی است.