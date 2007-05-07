رئال با شکست سویا به صدر جدول نزدیک شد / نبرد سنتی ماتادور ها برای قهرمانی لالیگا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های اسپانیا دیشب در حالی به اتمام رسید که تیم رئال مادرید توانست با کسب برتری 3 بر2 مقابل سویا یک گام دیگر به صدرجدول نزدیک تر شده و اختلاف 2 امتیازی خود را بارسلونا حفظ کند.

این تیم که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با حمایت تماشاگرانش پذیرای سویا بود برابر شاگردان خوان ده راموس دو نیمه متفاوت را به نمایش گذاشت. نیمه نخست ضعیف و سردرگم و نیمه دوم طوفانی و غیرقابل مهار. نتیجه بازی ضعیف نیمه نخست برتری یک بر صفر تیم مهمان بود که با تک گل دقیقه 39 انزو مارسکا محقق شد.

اما درنیمه دوم رئال که آهنگ تهاجمی خود را تعویض گوتی با رائول تغییر داده بود در دقیقه 59 توسط رود فان نیستلروی بازی را به تساوی کشاند. گوتی که سازنده گل نخست بود در دقیقه 78 پاسی طلایی را برای روبینیو ارسال کرد و این بازیکن برزیلی به راحتی دروازه پالوپ را برای بار دوم گشود.

رئال دست از حمله نکشید و بازهم به گل رسید. در دقیقه 81 رودفان نیستلروی با فرصت طلبی دروازه پالوپ را گشود که ثانیه ای قبل به سختی شوت راموس را مهار کرده بود. تلاش سویا برای جبران نتیجه تنها یکبار به ثمر نشست و ارنست چوانتن در دقیقه 90 توانست با شوتی غیر قابل مهار دروازه رئال را گشوده و اختلاف را به یک گل رساند.

* نتایج دیدارهای هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های اسپانیا لالیگا به شرح زیر است:

رئال زاراگوزا صفر - ریسینگ سانتاندر صفر

ویارئال یک - سلتاویگو صفر

رکرتیوواوئلوا صفر- اتلتیک بیلبائو صفر

رئال مالیورکا 3- اوساسونا یک

لوانته 2- خیمناستیک صفر

رئال بتیس صفر - ختافه 2

اسپانیول 2- اتلتیکومادرید یک

رئال مادرید 3- سویا 2

* جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های اسپانیا لالیگا به شرح زیر است:

1- بارسلونا 65 امتیاز

2- رئال مادرید 63 امتیاز

3- سویا 61 امتیاز

4- والنسیا 59 امتیاز

5- رئال زاراگوزا 55 امتیاز