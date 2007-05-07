احتمال مذاکرات سه جانبه آمریکا - ایران و عراق در آینده ای نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر،"هوشیار زیباری" در گفتگو با آسوشیتدپرس خاطر نشان کرد که کنفرانس شرم الشیخ(نشست فراگیر همسایگان عراق و طرفهای منطقه ای و بین المللی) که در سطح وزیران امور خارجه برگزارشد؛ بسیار سازنده بود، زیرا همسایگان عراق و بازیگران مهم بین المللی تروریسم را محکوم ، بار دیگر بر تعهد خود در مبارزه با آن تاکید و از تلاشهای دولت وی برای تقویت وحدت ملی و پایان دادن به خشونتها حمایت کردند.

روزهای سوم و چهارم ماه جاری میلادی(13 و 14 اردیبهشت) وزرای امورخارجه کشورهای همسایه عراق،گروه 8 ، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و نمایندگانی از اتحادیه عرب ، سازمان کنفرانس اسلامی و دیگرسازمان ها و نهادها درشرم الشیخ با هدف بررسی تحولات عراق گرد هم آمدند.

زیباری گفت : هرگز هیچ دیدار برنامه ریزی شده ای بین " کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا و " منوچهر متکی" همتای ایرانی وی وجود نداشت ؛ وزیر امورخارجه عراق اعلام کرد که وی پیشنهاد "مذاکرات واقعی" در بغداد بین دیپلماتهای آمریکایی، ایرانی و عراقی را مطرح کرده است.

" رایان کروکر" سفیر آمریکا در عراق و " دیوید ساترفیلد" هماهنگ کننده آمریکا در عراق روز جمعه 14 اردیبهشت با " عباس عراقچی" معاون وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست شرم الشیخ دیدار کردند.

زیباری گفت : این دیدارها ادامه خواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کند مکن است دیداری بین دیپلماتهای آمریکایی، ایرانی و عراق انجام شود، گفت:" فکر می کنم که به زودی انجام شود."

وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که نقطه آغاز گفتگو، امنیت و ثبات عراق خواهد بود ، اما این به معنای آن نیست که دیگر مسائل مطرح نخواهد شد.



بر اساس این گزارش، مقامهای ایرانی و آمریکایی درباره اظهارات زیباری ، واکنش فوری نشان ندادند.

وزیر امور خارجه عراق گفت : کشورش سال گذشته ابتکار عمل را به دست گرفت تا بین تهران و واشنگتن به عنوان " طرف صحبت" عمل کند، زیرا آنها روابط عالی با آمریکایی ها و همچنین ایرانی ها دارند.