به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره آخرین وضعیت سهمیه بندی بنزین گفت: با توجه به این که دولت تمایلی به افزایش قیمت بنزین و سوخت ندارند درنتیجه ناگزیر از سهمیه بندی بنزین هستیم تا بتوانیم مصرف آن را کنترل کنیم.

محمد رضا نعمت زاده افزود: بازگرداندن قیمت گازوئیل به 16 تومان خود نشان از عدم تمایل دولت و مجلس به افزایش قیمت سوخت در کشور دارد.

وی اضافه کرد: مصرف بنزین در کشور در 8 سال گذشته 10 الی 5/10 درصد افزایش داشته به طوری که براساس آمار منتشره مصرف بنزین از 12 میلیون لیتر قبل از انقلاب به 74 میلیون لیتر در سال گذشته رشد یافته و پیش بینی می شود در سال جاری این رقم به 81 میلیون لیتر افزایش می یابد.

وی افزود: در صورت ادامه روند کنونی مصرف این رقم تا 20 سال آینده به 318 میلیون لیتر افزایش می یابد.

به گفته نعمت زاده، میزان رشد مصرف روزانه بنزین در فرانسه 9/1 درصد ، در آمریکا 3/7 درصد و در ایران 5/9 درصد است که این امر خود نشان از بالا بودن مصرف سوخت در کشور دارد.

وی با تاکید براین که ادامه این وضع نه از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی به نفع مملکت است، تصریح کرد: سال گذشته 5 میلیارد دلار علاوه بر 5/44 میلیون لیتر تولیدات داخلی بنزین وارد کشور شد که این رقم در سال جاری به 5/6 و در سال آینده به 5/8 میلیارد دلار افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اضافه کرد: سهمیه بندی بنزین طرحی ناگزیر است و از خردادماه اجرا می شود.

وی درباره تقلب یا کپی برداری از کارت های هوشمند سوخت گفت: این کارت‌ها از نظر نرم افزاری اصلا قابلیت تقلب ندارد، زیرا رمز گذاری شده و هرکارتی برای خود رمز مخصوص دارد.