سکولاریسم در ترکیه نمی تواند بدون یک دموکراسی درست تضمین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً دادگاه قانون اساسی ترکیه نتیجه دور اول انتخابات ریاست جمهور این کشور را که روز جمعه 7 اردیبهشت برگزار گردید؛ به سبب عدم احرازحد نصاب نمایندگان ابطال کرد که این مسئله تنش هایی را در جامعه سیاسی ترکیه و به طبع آن زندگی اجتماعی مردم این کشور پدید آورده است.

"بارین کایاگ اوغلو" Barın Kayaoğlu دانشجوی دوره دکتری تاریخ در دانشگاه ویرجینیای آمریکا درباره اینکه چشم انداز این بحران را چگونه تحلیل می کنید؛ به خبرنگار بین الملل مهر گفت : به نظر من حزب عدالت و توسعه با دیگر گروههای سیاسی خواهد نشست و بر روی فرد دیگری غیر از "گل" توافق خواهد کرد تا به آن فرد اجازه انتخاب داده شود و سپس برنامه ریزی خواهند کرد تا انتخابات عمومی را در اواسط تابستان برگزار کنند.

به گزارش مهر، درپی نامزدی عبدالله گل برای ریاست جمهوری، گروههای لائیک با ریختن به خیابانها مخالفت خود را با ریاست جمهوری وی اعلام کردند.

گرچه برخی از تحلیلگران مسئله سکولاریسم را توجیه این تظاهرات عنوان کردند، اما برخی دیگر آن را نشانه ضعف دموکراسی در این کشور نامزد ورود به اتحادیه اروپا، اعلام کردند.

به باور طیف دوم اگر ترکیه دارای مکانیزم های کنترل و اجراء خوبی به یک عنوان یک کشور دموکرات باشد؛ روی کار آمدن یک رئیس جمهور اسلامگرا نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد. ضمن اینکه برخی ازمقام های اتحادیه اروپا نیز همچنان خواهان دخالت نکردن ارتش در امور سیاسی هستند و آن را ناقض اصول دموکراسی برای کشوری می دانند که خواهان پیوستن به اتحادیه اروپاست.

این تحلیلگر ترک همچنین در این باره که علت تظاهرات اخیر شهروندان ترکیه چیست، گفت : آن را باید با قدرتی که رئیس جمهور به دست می آورد؛ مرتبط دانست. حتی با وجودی که ترکیه یک دموکراسی پارلمانی است؛ به لحاظ سیستم اداری شبیه به یک سیستم نیمه ریاستی فرانسه است رئیس جمهور از قدرت انتصابی وسیع تری برخوردار است که می تواند قضات دیوان عالی، روسای دانشگاه ها، سفیران، رؤسای ستاد مشترک ارتش، و معاونان وزیران کابینه را بدون تصویب پارلمان منصوب کند. رئیس جمهور همچنین قدرت وسیع در "وتو" لوایح قانونی دارد.

بارین گایاگ اوغلو در ادامه با اشاره به تصور و رویکرد عمومی به یک حکومت دینی خاطر نشان کرد : بخشی از جامعه ترکیه اصولاً از اینکه حزب عدالت و توسعه، این کشور را تبدیل به یک حکومت دینی کند، ترس دارند. درباره ایران برخی تحقیقات و ادعاهایی در این باره صورت گرفته که باور کردن آنها سخت است ، اما اهمیتی ندارد و آنچه که مهم است و باید دانسته شود افکار عمومی در ترکیه است.

به گفته این کارشناس ترکیه، بسیاری از مردم ترس از آن دارند که گل و رجب طیب اردوغان نخست وزیر دستور کاری پنهانی برای تبدیل ترکیه به یک حکومت دینی داشته باشند.



در عین حال این تحلیلگر ترکیه در ادامه گفتگوی خود با "مهر" گفت: من به عنوان یک سکولار دو آتشه قاطعانه عقیده دارم که سکولاریسم در ترکیه نمی تواند بدون یک دموکراسی درست تضمین شود و این تصور و بینشی بود که آتاتورک و "عصمت اینونو" دوست و جانشین وی برای ترکیه داشتند.