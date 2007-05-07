تحریمها تاثیری در ادامه برنامه هسته ای ایران نداشته است / افزایش تهدیدها سبب سرسختی بیشتر ایران خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر پایگاه اینترنتی"انستیتو ترنسنشنال( فراملی)"( transnational Institute ) در تحلیلی به نقل از کارشناسان غربی نوشت : تحریمهای اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران، به دستور آمریکا و همپیمانان آن، تاثیری بر کاهش ادامه مشتاقانه برنامه هسته ای این کشورنداشته است؛ ایران هم اکنون سرسختی بیشتری( در تاکید بر حقوق مشروع و مسلم خود) نسبت یک سال پیش دارد .

نویسنده این تحلیل بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و تاکید این کشور بر اینکه هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست، ادعا می کند: ایران چندین سال از ساخت سلاحهای هست ای فاصله دارد و برخلاف آنچه که می گوید اورانیوم را با 3 هزار سانتریفیوژ در مقیاس صنعتی غنی سازی کرده، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی برآورد می کند که تنها دارای هزار و 300 سانتریفیوژ است .

در ادامه این تحلیل آمده است: ایران مطمئن است که اگر مورد تهدید، سرزنش و استهزا قرار گیردو یا اینکه با عملیاتهای نظامی با شدت کم در مرزهای خود هدف قرار گیرد، به برنامه هسته ای خود شدت خواهد داد.

جهانی که ایران در اطراف خود می بیند، جهانی به شدت متظاهر و ریاکارانه است: مشتی از کشورها که نمی خواهند سلاحهای هسته ای خود را کنار بگذارند و یا ( همچون هند، اسرائیل و کره شمالی) به خاطر داشتن این سلاحها جایزه می گیرند.



این پایگاه اینترنتی می افزاید: جهانی که ایران در اطراف خود می بیند، جهانی به شدت متظاهر و ریاکارانه است: مشتی از کشورها که نمی خواهند سلاحهای هسته ای خود را کنار بگذارند و یا ( همچون هند، اسرائیل و کره شمالی) به خاطر داشتن این سلاحها جایزه می گیرند.

در بخشی از این تحلیل با اشاره به حمایتهای آمریکا از رژیم منفورپهلوی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آمده است: آمریکا شاه سابق ایران را تشویق کرد تا یک نیروگاه هسته ای 23 هزار مگاواتی را بسازد و حتی به آن پیشنهاد تاسیسات بازفراوری سوخت را پیشنهاد داد و این در حالی است که ایران نتوانسته حتی تحت بازرسیهای سخت آژانس غنی سازی اورانیوم داشته باشد.

نویسنده اذعان می کند: ایران خواهان مذاکره درباره این مسئله است، اما بدون تعلیق فعالیتهای هسته ای خود که البته خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز آن را تایید کرده است.

در پایان این تحلیل آمده است: این پنجره فرصت به زودی بسته خواهد شد. هر چه غرب بیشتر ایران را نگران کند، تهران نیز سرسخت تر(مقاوم تر) خواهد شد.