بارندگی ها در زنجان کاهش دارد

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارشها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه سال جاری تا ۱۶ دی ماه بیش از ۱۱۶.۲ میلی متر بارش در سطح استان زنجان ثبت شده است.
وی اظهار کرد: این میزان بارش در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۷ درصد کاهش دارد و نسبت به میانگین بلند مدت هم بیش از ۱۵.۲ درصد افزایش دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: بر اساس پیش بینیهای انجام شده و اقلیم جغرافیایی میزان بارشها دراستان زنجان در دی ماه نرمال بوده و در بهمن ماه نیز کمتر از نرمال و برای اسفند ماه هم بارشها نرمال پیش بینی میشود.
همتی به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آو ر شد: آسمان استان صاف بوده و وزش باد برخی از مناطق استان را فرا میگیرد.
وی از وقوع مه در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و ابراز کرد: از اواخر روز چهارشنبه سامانه بارشی وارد استان میشود و فعالیت این سامانه تا روز جمعه ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای به صورت محسوسی کاهش یافته و هوا سرد میشود.
همتی با بیان اینکه شهر سجاس در استان زنجان با ۱۷ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین نقطه کشور طی ۲۴ ساعت گذشته بود، افزود: سرمای هوا در استان زنجان همچنان تداوم دارد و دمای حال حاضر شهر زنجان چهار درجه زیر صفر است.
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