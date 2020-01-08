ضرورت توجه به توسعه گردشگری دریایی در استان گیلان

حمیدرضا آبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ دریایی در خزر از مهمترین اولویت‌های اداره کل بنادر و دریانوردی استان است، افزود: در همین راستای بررسی سوابق، تاریخچه و سنت دریانوردی در دریای خزر حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه بر همین اساس پالایشی در سطح استان گیلان انجام و سوابق دریانوردی شناسایی شده که کشتی به‌گل‌نشسته در ساحل قروق (کریم محله) تالش نمونه‌ای مناسب در این زمینه است، گفت: این کشتی یکی از عظیم‌ترین شناسه‌هایی است که می‌توانیم در مورد دریانوردی در استان گیلان مورد بررسی قرار دهیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با میراث فرهنگی و پژوهشکده این اداره کل و همچنین دانشکده‌هایی که می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند، اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم فرهنگ دریانوردی در استان گیلان و دریای خزر را شناسایی کنیم این کشتی یک نمونه مهم است.

وی به تشکیل یک تیم تخصصی و مجرب در این زمینه اشاره و تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا با استفاده از توان تخصصی و دانش روز این تیم بتوانیم این کشتی را مورد پایش قرار داده و مشخصات اولیه این کشتی، نوع طراحی، سازنده کشتی و موارد مورد استفاده آن را بررسی و شناسایی کنیم.

آبایی با تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای فرهنگ سازی و توسعه گردشگری دریایی در استان گیلان انجام می‌شود، افزود: در این میان شناسایی دریانوردی در دریای خزر و نوع اجسام و کشتی‌هایی که می‌توانند در این دریا تردد کنند بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه توجه به این موارد می‌توانند به ما در برنامه ریزی برای گسترش گردشگری دریایی در استان گیلان کمک کند، گفت: شناسایی ظرفیت‌های استان گیلان در این زمینه در جذب گردشگر دریایی حائز اهمیت است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان همچنین با اشاره به اهمیت وجود موزه در این بخش، تصریح کرد: در استان گیلان موزه‌های بسیاری فعال هستند موزه دریایی که در اختیار نیروی دریایی یکی از این مراکزی است.

وی با بیان اینکه در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم از ظرفیت این موزه‌ها استفاده کنیم، تأکید کرد: اصلاً موضوع انتقال و یا استفاده از این اشیا نیست بلکه به دنبال شناسایی ظرفیت‌ها در سطح استان گیلان هستیم.

آبایی ادامه داد: نگهداری اشیا و اجسام مربوط به این حوزه بسیار حائز اهمیت است که موزه‌ها محل مناسبی برای نگهداری آن اشیای تاریخی و توسعه فرهنگ دریایی هستند.

وی با بیان اینکه امروزه گردشگری به یکی از صنایع مهم در دنیا تبدیل شده است و توسعه گردشگری دریایی از جایگاه و اهمیت فراوانی داشته که در توسعه گردشگری کشور ایفای نقش می‌کند، اظهار کرد: در صورت توجه، حفظ و معرفی این آثار و رونق گردشگری در این مناطق، مواهب آن به مردم خواهد رسید.