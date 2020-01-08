فاز مطالعاتی اجرای طرح «آرام راه» رودسر در دست انجام است

مجتبی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر یا اشاره به انجام طرح مطالعاتی برای اجرای پروژه آرام راه (پیاده راه فرهنگی) میدان تا میدان، گفت: در این طرح چند رویکرد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طرح مطالعاتی ترافیکی بافت مرکزی شهر رودسر برای نخستین بار انجام شده است، گفت: تلاش شده در این طرح به موضوعاتی همانند حمل و نقل، پارکینگ و ظرفیت‌های وضع موجود سنجیده شود.

رئیس شورای شهر رودسر هدف از اجرای این طرح را تقویت بافت تاریخی و سنتی شهر رودسر عنوان و تأکید کرد: متأسفانه بافت تاریخی و سنت شهر رودسر در سال‌های گذشته به علت کوتاهی و اعمال سلیقه‌های مختلف دستخوش تغییر شده است.

کاظمی ادامه داد: در این طرح زیباسازی و جداره سازی نمای اصلی خیابان با توجه به موضوعات فرهنگی، تاریخی و سنتی منطقه توسط مشاور مد نظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح موضوع روشنایی، فضای سبز حاشیه استراحتگاه‌ها، هدایت آب‌های سطحی محدوده تعریف شده طرح مورد ارزیابی و مطالعه قرار خواهد گرفت، افزود: در تلاش هستیم تا پایان امسال فاز مطالعاتی برآورد هزینه به پایان برسانیم.