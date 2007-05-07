اخبار کوتاه از نمایشگاه بین المللی کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، موسسه انتشاراتی عرفان از کشور افغانستان کتاب " محمد در شیرخوارگی " را در نمایشگاه عرضه کرده است.

از دیگر کتاب های این موسسه " تاریخ احمد شاهی " است. این ناشر با 76 عنوان کتاب به نمایشگاه کتاب آمده است و به معرفی کشور افغانستان ، فرهنگ، ادبیات ، تاریخ و شعرهای فکری مردم افغانستان می پردازد.

" دستور زبان عشق " قیصر امین پور

مجموعه شعر " دستور زبان عشق " سروده دکتر قیصر امین پور در بخش داخلی بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود. این مجموعه شعر شامل سروده های امین پور پس از سال 80 که در قالب شعر نو، غزل، رباعی و دوبیتی است.

" دستور زبان عشق " را نشر مروارید منتشر و در سالن مجموعه شبستان عرضه کرده است.

مانکن های سنتی در نمایشگاه کتاب

نمایشگاه پوشش اقدام ایران ، آئین ها و مراسم ویژه پیامبر اعظم (ص) در بخش جنبی نمایشگاه کتاب برپاست. این نمایشگاه شامل 26 ویترین از مانکن های لباس محلی زنان و مردان اقوام ایرانی است که در کنار آن تصاویری از برگزاری مراسم مذهبی و قومی ایرانیان در معرض دید عموم قرار گرفته است .

پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و صنایع و گردشگری همزمان به نمایش فیلم مستند از زندگی اقوام ایرانی و نمایش کتب مردم شناسی و مقاله های قوم نگاری می پردازد.

گفتنی است به علت استقبال و تقاضای بازدیدکنندگان و به دلیل محدودیت فضا قرار است در هفته دوم برگزاری نمایشگاه ، مجموعه ای دیگر از لباس های این اقوام به نمایش درآید .

پاکسازی نمایشگاه کتاب با مشارکت کودکان

600 کودک و نوجوان عضو خانه شهریاران جوامع با جمع آوری زباله های محوطه نمایشگاه در مسابقه بازیافت شرکت کردند.

غرفه " خانه شهریاران جوان " واقع در محوطه نمایشگاه کتاب در ایام نمایشگاه به معرفی فعالیت های نهادهای وابسته به شهرداری تهران می پردازد. به همین منظور این غرفه مسابقه جمع آوری زباله در سطح نمایشگاه به اجرا گذاشته و به برندگان جوایزی اهدا کرده است.

35 هزار یورو به بازار نشر ایران تزریق می شود

قراردادی به ارزش 35 هزار یورو برای چاپ جلد کتاب های نفیس یک انتشارات فرانسوی در بازار جهانی نمایشگاه کتاب تهران منعقد شد.

شرکت شهر چاپ پارس در نشستی با یک موسسه انتشارات فرانسوی قراردادی مبنی بر همکاری شهر چاپ پارس با این شرکت در زمینه تولید جلدهای نفیس کتاب منعقد کرد. بر اساس این قرارداد ، شهر چاپ پارس متعهد شد برای برخی کتاب های نفیس این شرکت فرانسوی جلد جیر تولید کند.

نشست راهکارهای بهینه سازی نشر ایران

نشست راهکارهای بهینه سازی نشر ایران از سوی شرکت شهر چاپ پارس و با همکاری مسئولین برگزاری پنجمین دوره بازار جهانی کتاب، دوشنبه 17 اردیبهشت ما با سخنرانی راستین فروتن پی ، مدیرعامل شرکت شهر چاپ پارس برگزار می شود.

علاقه مندان به شرکت در این نشست می توانند ساعت 11 به سالن نشست های بازار جهانی کتاب واقع در سالن ناشران لاتین مراجعه کنند.