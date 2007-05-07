تجلیل از دکتر شکرخواه در دومین همایش روابط عمومی الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس تقی پور ، دبیر دومین همایش روابط عمومی الکترونیک،با اعلام این مطلب افزود : یکی از برنامه های دبیرخانه دایمی همایش روابط عمومی الکترونیک ، معرفی الگوهای موفق و تقدیر از بزرگان و پیشکسوتان روابط عمومی در کشور است و امیدواریم این کار در دبیرخانه به یک سنت تبدیل شود.



وی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت پروفسور کاظم معتمد نژاد در نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک گفت : پس از بحث و بررسیهای مختلف و تعیین مصادیق در کمیته علمی همایش ، به اتفاق آراء تقدیر از دکتر یونس شکرخواه به عنوان استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک به تصویب رسید.



تقی پور با ذکر ویژ گیهای اخلاقی و حرفه ای دکتر شکرخواه ادامه داد : وقتی این موضوع را با استاد مطرح کردم ، با تواضع اصرار می کردند که از این کار پرهیز کرده و اساتید دیگری را معرفی کنیم اما واقعیت این است که دکتر شکرخواه در زمره اساتیدی است که با آگاهی به استقبال بکارگیری علوم و فنون نوین اطلاعاتی و ارتباطی برای توسعه دانش ارتباطات رفته و در زمینه آموزش و انتقال دانش به علاقمندان نیز پیشرو است.



وی چاپ تمبر دومین همایش روابط عمومی الکترونیک با تصویر دکتر شکرخواه ، انتشار مجموعه مقالات منتخب استاد با عنوان انفجار بزرگ خاموش و تقدیر از وی در روز برگزاری همایش را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای تجلیل از مقام علمی ایشان معرفی کرد و ادامه داد: دکتر شکرخواه علاوه بر تلاش های علمی ارزنده در دانشگاه و مراکز آموزش عالی ، اقدامات ارزنده ای نیز در مقام عمل در حوزه ارتباطات الکترونیک داشته اند.



تقی پور در ادامه به اتمام مراحل بررسی مقالات رسیده به دبیرخانه همایش اشاره کرد و گفت: بزودی نتایج بررسی کمیته علمی همایش اعلام خواهد شد اما رشد حدود 250 درصدی مقالات به لحاظ کمی قابل توجه و حاکی از فراگیر شدن دانش روابط عمومی در کشور است.ضمن آنکه به رشد کیفی مقالات در بیانیه کمیته علمی اشاره خواهد شد.



دومین همایش روابط عمومی الکترونیک 27 اردیبهشت ماه در تهران برگزار خواهد شد.