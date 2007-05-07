تمدید مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد طب سنتی تا 31 اردیبهشت / برگزاری آزمون در 31 خرداد ماه

دکتر عبدالله بهرامی در گفتگو با مهر افزود: هیچ گونه تغییری در آزمون این رشته داده نشده است اما به دلیل تازه بودن این رشته و درخواست متقاضیان برای تمدید مهلت ثبت نام، زمان ثبت نام برای این دسته از داوطلبان تمدید شد.

وی اضافه کرد: داوطلبان شرکت مقطع کارشناسی ارشد رشته طب سنتی می توانند برای ثبت نام به صورت مستقیم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کرده و با ارائه مدارک نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

دبیر شورای آموزش طب سنتی و مکمل خاطرنشان کرد: 3 برابر ظرفیت پذیرش داوطلبان آزمون طب سنتی در مقطع کارشناسی ارشد برای مصاحبه و پذیرش نهایی در این آزمون معرفی می شوند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 87 - 86 روز پنجشنبه 31 خردادماه سال جاری با حضور بیش از 40 هزار داوطلب در 41 رشته برگزار می شود.