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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

دبیر شورای آموزش طب سنتی و مکمل در گفتگو با مهر خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد طب سنتی تا 31 اردیبهشت / برگزاری آزمون در 31 خرداد ماه

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد طب سنتی تا 31 اردیبهشت / برگزاری آزمون در 31 خرداد ماه

مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد طب سنتی که همزمان با آزمون کارشناسی ارشد سایر رشته های پزشکی در 31 خردادماه برگزار می شود به دلیل درخواست داوطلبان شرکت در این آزمون تا 31 اردیبهشت تمدید شد.

دکتر عبدالله بهرامی در گفتگو با مهر افزود: هیچ گونه تغییری در آزمون این رشته داده نشده است اما به دلیل تازه بودن این رشته و درخواست متقاضیان برای تمدید مهلت ثبت نام، زمان ثبت نام برای این دسته از داوطلبان تمدید شد.

وی اضافه کرد: داوطلبان شرکت مقطع کارشناسی ارشد رشته طب سنتی می توانند برای ثبت نام به صورت مستقیم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کرده و با ارائه مدارک نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

دبیر شورای آموزش طب سنتی و مکمل خاطرنشان کرد: 3 برابر ظرفیت پذیرش داوطلبان آزمون طب سنتی در مقطع کارشناسی ارشد برای مصاحبه و پذیرش نهایی در این آزمون معرفی می شوند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 87 - 86 روز پنجشنبه 31 خردادماه سال جاری با حضور بیش از 40 هزار داوطلب در 41 رشته برگزار می شود.

کد مطلب 481994

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