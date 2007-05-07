کارمند مقر پاپ به جرم استفاده از مخدر معلق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام اس ان بی سی، متهم تا پیش از این در دفتر اجرایی مقر پاپ کار می کرده که بر اساس حکمی از یک دادگاه ایتالیایی از کار خود برکنار شد.

دیوان محاکمات واتیکان وی را برای در اختیار داشتن کوکائین در دفتر کار خود محکوم کرد.

روزنامه ریبالیکا در گزارشی که از این رویداد منتشر کرده است به هیچ جزئیاتی از جمله نام و سمت دقیق این کارمند اشاره ای نکرده و به نقل از جیانلویجی مارونه قاضی واتیکان نوشته که اصول حقوق واتیکان به داروهای مخدر غیرقانونی اشاره ای نکرده، اما قاضی برای صدور حکم خود به قوانین مبارزه با مخدر بین المللی استناد کرده است.

در سال 1929 قانونی در واتیکان تصویب شد که به موجب آن حکمهایی که به سلامتی، اخلاق و دین اهانت نکند را به رسمیت می شناسد.