چهار تیم در آستانه صعود

به گزارش خبرنگار مهر، در این بین تیم های اردنی شباب و الوحدات در آستانه صعود هستند و می توانند با پیروزی در بازی های فردا به دور بعد صعود کند. ژانگ ژو سان هی هنگ کنگ و تامپینس روور سنگاپور نیز شرایطی مشابه با این دو تیم دارند و برتری در بازی های فردا در حکم صعود آنهاست.

* برنامه دیدارهای هفته پنجم از دور مقدماتی مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح زیر است:

گروه A

* مسقط عمان - النجمه لبنان

* اصغر یمن - شباب اردن

جدول رده بندی : 1- شباب اردن 9 امتیاز- تفاصل گل 4+ ، 2- النجمه لبنان 6 امتیاز- تفاضل گل 1+ ، 3- مسقط کلاب عمان 4 امتیاز، 4- الصغر یمن یک امتیاز

گروه B

* الوحدات اردن - الهلال ساحلی یمن

* مام تی تی یو ترکمستان - المحراق بحرین

جدول رده بندی : 1- الوحدات اردن 8 امتیاز- تفاضل گل 3+ ، 10 گل زده 2- المحرق بحرین 8 امتیاز- تفاضل گل 3+ ، 7 گل زده 3- ام تی تی یو ترکمستان 3 امتیاز، 4- الهلال یمن 2 امتیاز

گروه C

* النصرلبنان - ظفار عمان

* الفیصلی اردن - نبیتچی ترکمنستان

جدول رده بندی : 1- الفیصلی اردن 8 امتیاز،2 - الظفار عمان 7 امتیاز، 3- الانصار لبنان 5 امتیاز، 4- نبیتچی ترکمنستان یک امتیاز

گروه D

* ویکتوری مالدیو - سن های هنگ کنگ

* ها پات هانوی ویتنام - نگری سمبیلان مالزی

جدول رده بندی : 1- ژانگ ژو سان هی هنگ کنگ 9 امتیاز، 2- ویکتوری اس اس مالدیو 5 امتیاز - تفاضل گل صفر،3- نگری سمبیلان 5 امتیاز - تفاضل گل 1- ، 4- هوپات هانوی ویتنام 2 امتیاز

گروه E

* ماهیندار یونایتد هند - آرمد فورس سنگاپور

* هپی ولی هنگ کنگ - نیورادیانت مالدیو

جدول رده بندی : 1- آرمد فورس سنگاپور 9 امتیاز- تفاضل گل 4+ ، 10 گل زده ،2- ماهیندار یوناتید هند 9 امتیاز- تفاضل گل 4+ ، 7 گل زده ، 3- هپی ولی هنگ کنگ 6 امتیاز، 4- نیورادیت مالزی بدون امتیاز

گروه F

* تامپینس روور سنگاپور- موهان باگان هند

* پاهانگ مالزی - اوسوتپا تایلند

جدول رده بندی : 1-تامپینس روور سنگاپور10 امتیاز ، 2- موهان باگان هند 8 امتیاز، 3- اوسوتپا تایلند 4 امتیاز، 4- پاهانگ مالزی بدون امتیاز

