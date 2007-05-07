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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۲۵

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چهار تیم در آستانه صعود

چهار تیم در آستانه صعود

روز پنجم از مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی فردا پیگیری خواهد شد که چهره مدعیان اصلی در گروه های ششگانه مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بین تیم های اردنی شباب و الوحدات در آستانه صعود هستند و می توانند با پیروزی در بازی های فردا به دور بعد صعود کند. ژانگ ژو سان هی هنگ کنگ و تامپینس روور سنگاپور نیز شرایطی مشابه با این دو تیم دارند و برتری در بازی های فردا در حکم صعود آنهاست.

* برنامه دیدارهای هفته پنجم از دور مقدماتی مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح زیر است:
گروه A
* مسقط عمان - النجمه لبنان
* اصغر یمن - شباب اردن
جدول رده بندی : 1- شباب اردن 9 امتیاز- تفاصل گل 4+ ، 2- النجمه لبنان 6 امتیاز- تفاضل گل 1+ ، 3- مسقط کلاب عمان 4 امتیاز، 4- الصغر یمن یک امتیاز

گروه B
* الوحدات اردن - الهلال ساحلی یمن
* مام تی تی یو ترکمستان - المحراق بحرین
جدول رده بندی : 1- الوحدات اردن 8 امتیاز- تفاضل گل 3+ ، 10 گل زده  2- المحرق بحرین 8 امتیاز- تفاضل گل 3+ ، 7 گل زده  3- ام تی تی یو ترکمستان 3 امتیاز، 4- الهلال یمن 2 امتیاز

گروه C
* النصرلبنان - ظفار عمان
* الفیصلی اردن - نبیتچی ترکمنستان
جدول رده بندی : 1- الفیصلی اردن 8 امتیاز،2 - الظفار عمان 7 امتیاز، 3- الانصار لبنان 5 امتیاز، 4- نبیتچی ترکمنستان یک امتیاز

گروه D
* ویکتوری مالدیو - سن های هنگ کنگ
* ها پات هانوی ویتنام - نگری سمبیلان مالزی
جدول رده بندی : 1- ژانگ ژو سان هی هنگ کنگ 9 امتیاز، 2- ویکتوری اس اس مالدیو 5 امتیاز - تفاضل گل صفر،3- نگری سمبیلان 5 امتیاز - تفاضل گل 1- ، 4- هوپات هانوی ویتنام 2 امتیاز

گروه E
* ماهیندار یونایتد هند - آرمد فورس سنگاپور
* هپی ولی هنگ کنگ - نیورادیانت مالدیو
جدول رده بندی :  1- آرمد فورس سنگاپور 9 امتیاز- تفاضل گل 4+ ، 10 گل زده ،2- ماهیندار یوناتید هند 9 امتیاز- تفاضل گل 4+ ، 7 گل زده ، 3- هپی ولی هنگ کنگ 6 امتیاز، 4- نیورادیت مالزی بدون امتیاز

گروه F
* تامپینس روور سنگاپور- موهان باگان هند
* پاهانگ مالزی - اوسوتپا تایلند
جدول رده بندی : 1-تامپینس روور سنگاپور10 امتیاز ، 2- موهان باگان هند 8 امتیاز، 3- اوسوتپا تایلند 4 امتیاز،  4- پاهانگ مالزی بدون امتیاز

کد مطلب 481997

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