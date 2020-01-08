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۱۸ دی ۱۳۹۸، ۸:۰۳

مشت آهنین ایران به آمریکا؛

بازتاب گسترده عملیات انتقام‌جویانه سپاه پاسداران در «توئیتر»

بازتاب گسترده عملیات انتقام‌جویانه سپاه پاسداران در «توئیتر»

بعد از عملیات انتقام جویانه نیروهای سپاه پاسداران ایران علیه پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق هشتگ عین الاسد در توئیتر به اولین ترندها تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از عملیات انتقام جویانه نیروهای سپاه پاسداران ایران علیه ترور سردار قاسم سلیمانی کاربران شبکه‌های مجازی به انتشار گسترده اخبار در این خصوص پرداختند.

بر اساس این گزارش، هشتگ عین الاسد در توئیتر تبدیل به اولین ترندها در این شبکه مجازی شد.

در حملات سنگین موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی ساعات گذشته پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی است مورد اصابت قرار گرفت.

این حملات در واکنش به شهادت رسیدن سردار سلیمانی به دست عناصر تروریست آمریکایی صورت گرفت.

کد مطلب 4819976
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      13 0
      پاسخ
      باسلام و درود به حاج قاسم و حسین پورجعفری. آمریکا تازه این اولشه، موشکهای زیادی در انتظار شلیک لحظه شماری میکنند.

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