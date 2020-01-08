به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از عملیات انتقام جویانه نیروهای سپاه پاسداران ایران علیه ترور سردار قاسم سلیمانی کاربران شبکههای مجازی به انتشار گسترده اخبار در این خصوص پرداختند.
بر اساس این گزارش، هشتگ عین الاسد در توئیتر تبدیل به اولین ترندها در این شبکه مجازی شد.
در حملات سنگین موشکهای بالستیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی ساعات گذشته پایگاه آمریکایی عینالاسد در عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی است مورد اصابت قرار گرفت.
این حملات در واکنش به شهادت رسیدن سردار سلیمانی به دست عناصر تروریست آمریکایی صورت گرفت.
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