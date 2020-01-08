احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پاسخ سپاه پاسداران به عملیات جنایتکارانه و تروریستی آمریکا و هدف قرار دادن پایگاه نظامی آمریکا در عین الاسد تازه اول راه است، گفت: این اولین اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا این موشک باران اولین اقدام است، اما ما قصد داریم آمریکا را از منطقه اخراج کنیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: با این اقدام سپاه، هیمنه پوشالی آمریکا ریخت، آمریکایی که اعلام میکرد دارای پیشرفتهترین سیستم دفاعی و ضدموشک است پایگاه نیروهای خود در عراق را از دست داد و هیمنه آمریکا در میان کشورها و ملتهای جهان از بین رفت و جمهوری اسلامی ثابت کرد که آمریکا شکست پذیر است و میشود با آمریکا در افتاد و این دولت استکباری را که دارای قدرت پوشالی است شکست داد.
امیرآبادی اظهار داشت: آمریکاییها باید آماده باشند تا تابوتهای بیشتری را با خود از منطقه غرب آسیا خارج کنند.
وی ادامه داد: اسرائیل نیز از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران است که برای آمریکا اهمیت استراتژیک دارد لذا اگر آمریکاییها بخواهند امنیت ایران را به خطر بیاندازند قطعاً نیروهای مسلح ایران اسرائیل را هدف قرار خواهند داد.
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