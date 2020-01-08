ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه همه مسافران هواپیمای اوکراینی فوت کردند و متأسفانه کسی در هواپیما سالم نمانده است.
معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران گفت: این حادثه ساعت ۶:۲۲ به هلال احمر اطلاع داده شد و به سرعت تیمهای عملیاتی وارد کار شدند و گزارشهای امدادگران از عمیق بودن حادثه خبر میدهد.
وی گفت: ۲ فروند بالگرد و ۱۰ دستگاه خودرو آمبولانس سازمان امداد و نجات به منطقه اعزام شده است.
معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران اضافه کرد: تمام پایگاههای هلال احمر و ۶۰ تیم جستجو و نجات برای امدادرسانی به محل اعزام شدهاند.
وی گفت: محل سقوط این هواپیما در یک زمین چمن بوده است.
تاجیک نوری افزود: اطفا کامل حریق انجام شده است و در حال حاضر در حال انتقال اجساد هستیم.
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